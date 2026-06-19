Libušinu třídu v brněnských Bosonohách čeká v létě rekonstrukce

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Důvodem rekonstrukce je poškození obrusné vrstvy, kde jsou výtluky a je zde zřejmý propad vozovky před a za mostem přes ulici Žebětínskou. Oprava bude spočívat ve výměně obrusné vrstvy modifikovaným asfaltem. Propad bude dorovnám a obnovíme vodorovné dopravní značení. Tyto práce odhadujeme na více jak 3 miliony korun včetně DPH.“
Rekonstrukce se bude týkat přibližně 250 metrů dlouhého úseku mezi ulicemi Žebětínská a Voříškova. Součástí stavby nebude pouze výměna povrchu vozovky, ale také opravy mostních objektů a navazujících konstrukcí komunikace.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „Realizace bude probíhat za částečné uzavírky v době letních prázdnin.“
Řidiči i cestující MHD ale musí počítat s dopravními omezeními, možnými kolonami a změnami v organizaci dopravy. Přesný harmonogram a rozsah omezení chce kraj zveřejnit před zahájením stavebních prací.
Zdroj: POLAR televize Ostrava