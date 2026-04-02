Licencovaná crypto4me zjednodušuje nákup kryptoměn

Crypto4me je projektem společnosti MadisonSix j.s.a., která v prosinci 2025 jako jedna z prvních získala od Národní banky Slovenska licenci na poskytování služeb krypto aktiv (MiCA) platnou pro celou EU. V současnosti nabízí šest tematicky odlišných diverzifikovaných balíčků – od rozdělení investovaného kapitálu mezi historicky zavedená digitální aktiva přes segment tokenizovaných reálných aktiv (RWA), projekty spojené s umělou inteligencí a výpočetním výkonem či řešení zaměřená na DeFi až po strategie orientované na cross-chain infrastrukturu nebo dynamické trendy spojené s memy a kryptoměnovou komunitou.
Jednotlivé strategie se liší nejen tematickým zaměřením, ale i strukturou a mírou rizika, čímž umožňují investorům zvolit si přístup odpovídající jejich zkušenostem i investičním preferencím.
Řešení cílí především na začínající i středně pokročilé investory, kteří hledají jednoduchý a přehledný způsob, jak vstoupit na trh kryptoměn a zároveň využít princip diverzifikace. Balíčky jsou spravovány tak, aby reflektovaly aktuální vývoj trhu a dlouhodobé trendy v oblasti digitálních aktiv.
„Crypto4me nejen zjednodušuje nákup a držení kryptoměn, ale přichází i s řešeními, která namixují lidem různé kryptoměny ve složení a poměru, jaké jim nejlépe vyhovují,“ uvedl uživatelsky vstřícné novinky Miloš Mázor, předseda představenstva a generální ředitel MadisonSix, a doplnil: „Přístupnost a bezpečnost prostředí pro nákup kryptoměn ovšem neznamená, že je vstup na tento trh bez rizika. Naopak, kryptoměny rychle získávají i ztrácejí svou hodnotu. Proto klademe důraz na podporu klientů a veřejnosti při vzdělávání o kryptoměnách.“
Společnost Madison Six, jejíž služba má ambici stát se pro evropské uživatele vstupní branou do světa kryptoměn, plánuje po Česku a Slovensku vstoupit i na další trhy Evropské unie.
O crypto4me:
Crypto4me umožňuje nákup všech základních kryptoměn v čele s bitcoinem, etherem nebo SOL. V souladu s přísnými podmínkami evropské licence MiCA společnost dbá na nejvyšší standardy bezpečnosti obchodování a uložení kryptoměn v peněženkách a na další opatření, jako je vícefaktorové ověřování klientů, šifrování a pravidelné penetrační testy.
Službu crypto4me provozuje společnost Madison Six j.s.a. Ta je od 18. 12. 2025 držitelem povolení k poskytování služeb v oblasti kryptoměn, které jí udělila Národní banka Slovenska pod číslem 100-001-025-213 v souladu s nařízením MiCA*. Současně je společnost na základě uvedené licence oprávněna poskytovat služby v oblasti kryptoměn přeshraničně v celé EU/EHP.
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 1114 ze dne 31. května 2023 o trzích s kryptoaktivy a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937.
