Lidé, kteří věří falešným AI příspěvkům na sociálních sítích jsou téměř pětkrát náchylnější k podvodům, ukazuje nový průzkum Visa

- Lidé, kteří si spletou AI-generovaný obsah se skutečným, jsou téměř 5× častěji cílem a obětí podvodu (61 % vs. 12 %)
- Online podvody stojí českou ekonomiku odhadem 7,2 mld. Kč; 45 % poškozených přišlo o více než 5 910 Kč
- Po zacílení podvodem 2,2 mil. Čechů omezilo nebo přestalo nakupovat online; více než třetina terčů je nyní opatrnější
- Visa posiluje boj proti podvodům investicemi do AI a vyzývá platformy, banky, obchodníky a tvůrce politik ke spolupráci
Sofistikovanost falešných reklam a AI podvodů na sociálních sítích rychle rostou a lidem stále častěji ztěžují rozlišit, co je pravda. Nový průzkum Visa ukazuje, že ti, kdo si spletou falešný, AI-generovaný obsah se skutečným, mají téměř pětkrát vyšší pravděpodobnost, že podlehnou podvodu (61 % vs. 12 %). To potvrzuje přímou souvislost mezi digitální dezinformací a zranitelností lidí – a potřebu společného postupu pro obnovu důvěry v digitální platformy.
V Česku Visa zjistila, že oběti online podvodů přicházejí o peníze v řádech miliard: odhadovaný roční dopad na ekonomiku činí 7,2 miliard korun, přičemž 45 % poškozených, kteří utrpěli finanční ztrátu, uvádí ztrátu vyšší než 5 910 korun. Dopady přesahují finance – přibližně každý sedmý (15 %) říká, že poslední podvod narušil jejich každodenní život.
To, jak lidé pracují s obsahem online, hraje zásadní roli. Ti, kdo přeposílají příspěvky bez ověření, jsou častěji cílem i obětí podvodů než ti, kdo si informace ověřují (37 % vs. 22 %). Každodenní návyky – od čtení pouze titulků přes sdílení bez ověření až po důvěru v AI obsah – vytvářejí nová slabá místa, která podvodníci rychle zneužívají:
Hlavní zjištění pro Česko
- Lidé, kteří si spletou obsah generovaný AI se skutečným, mají pětkrát vyšší pravděpodobnost, že budou cíleni a podlehnou podvodu, než ti, kteří se nenechají zmást (61 % vs. 12 %).
- Online podvody oslabují důvěru spotřebitelů: 45 % obětí, které utrpěly finanční ztrátu, přišlo o více než 5 910 Kč; škody ve výsledku dosahují 7,2 miliardy Kč v české ekonomice.
- Více než třetina (35 %) lidí, kteří se stali terčem, je nyní opatrnější při online nakupování.
- 2,2 milionu českých spotřebitelů omezilo nebo přestalo po zacílení podvodem nakupovat online.
- Ti, kdo sdílejí či zveřejňují obsah bez ověření, jsou častěji cílem i obětí podvodů než ti, kdo si informace ověřují (37 % vs. 22 %).
- 57 % lidí zaznamenalo během posledního roku nárůst podezřelých či „podvodně“ působících reklam.
- 25 % uživatelů alespoň někdy přeposílá příspěvky bez kontroly jejich pravosti.
- 35 % lidí zřídka čte víc než titulek na sociálních sítích či zpravodajských webech, než si vytvoří názor.
- 31 % dospělých v ČR věří, že AI ztíží rozpoznání podvodů na sociálních sítích.
- 8 % uživatelů přiznává, že pro vlastní online bezpečnost nedělá nic.
- Přibližně každý sedmý (15 %) poškozený uvádí, že jejich poslední podvod narušil každodenní život.
Dopady na chování a ekonomiku
Rostoucí sofistikovanost online podvodů mění chování lidí na internetu a dopadá i na byznys. V Česku po zacílení podvodem 2,2 milionu spotřebitelů omezilo či zcela přestalo nakupovat online a více než třetina těch, kteří byli terčem, je při nákupu opatrnější – což obzvlášť dopadá na menší a neznámé značky.
Jak Visa bojuje proti podvodům
Visa kombinuje desítky let zkušeností s nejnovějšími technologiemi a úzce spolupracuje s bankami, obchodníky a digitálními platformami na obnově důvěry v online obchod. Umělá inteligence je dlouhodobě stěžejní součástí prevence podvodů – Visa přes 30 let využívá AI-nástroje k zabezpečení plateb a k rychlé detekci podezřelého chování v reálném čase. Jen za posledních pět let investovala do technologií 12 miliard dolarů včetně chytrých AI systémů, které zastavují podvody dříve, než se dostanou k lidem.
Společné řešení: platformy, firmy, uživatelé
Klíčová je koordinace napříč odvětvími — především se sociálními sítěmi. Je potřeba omezit dosah falešného obsahu, zvýšit transparentnost reklamy, lépe odhalovat podvodné inzerenty a posílit mediální a digitální gramotnost uživatelů.
„Umělá inteligence mění způsob, jak žijeme a pracujeme — od online nakupování po to, jak hledáme informace. Zároveň však přináší nová rizika: podvodníci ji využívají k tomu, aby lidi oklamali a zneužili — zejména na sociálních sítích. Důsledky jsou reálné: ztracené peníze, čas i důvěra. S blížícími se slevovými nákupy Visa nasazuje chytré AI nástroje, které zastaví podvody ještě předtím, než se k lidem dostanou. Spolupracujeme také s bankami, obchodníky a platformami, aby lidé dokázali rozpoznat AI podvod a pochopili, jak funguje — čím více budou informovaní, tím hůř se podvodníkům bude dařit,” vysvětluje country manager Visa pro Českou republiku Petr Polák.
O společnosti Visa a bezpečnosti
Visa je dlouhodobým průkopníkem využití AI v prevenci podvodů a trvale investuje do technologií, které chrání platební systém a usnadňují bezpečné online nakupování.
Jak rozpoznat podvod na sociálních sítích: 5 chytrých tipů
- Ověřujte zdroj. Podvodníci napodobují důvěryhodnost falešnými stránkami podniků, uhlazenými reklamami, AI „endorsementy“ celebrit a přesvědčivými osobními zprávami. Než kliknete, na chvilku se zastavte a zeptejte se: Je to důvěryhodné?
- Naléhavost je nejlepší přítel podvodníka. „Dárek zdarma“, „výjimečná sleva“ nebo „jen dnes“ mají vyvolat rychlé rozhodnutí. Zpomalte, ověřte si nabídku, projděte recenze a zkontrolujte oficiální web značky.
- Ověřujte odesílatele – ne jen profil. Přišla žádost o peníze či osobní údaje od „kamaráda“, influencera nebo firmy? Neberte to jako samozřejmost. Ověřujte nezávisle: zavolejte, použijte oficiální web, nebo kontaktujte podnik napřímo. Podvodníci často zneužívají skutečné účty.
- Zabezpečte se a nahlaste podezřelé. Zapněte si dodatečné zabezpečení (2FA/MFA), aktualizujte aplikace a zařízení a pravidelně kontrolujte soukromí. Narazíte-li na podezřelou reklamu či účet, nahlas to platformě – a v případě peněz i své bance.
- Plaťte bezpečně — nebo vůbec. Nikdy neposílejte bankovní údaje přes sociální sítě. Pokud někdo žádá převod na účet, je to pravděpodobně podvod. Vždy používejte zabezpečené metody, jako je debetní či kreditní karta s ochranou kupujícího. Pokud to není možné, raději neplaťte.
Kampaň Visa: Zastav se. Zpochybni. Ověř.
Visa v kampani využívá AI-generované vizuály, které ukazují, jak snadno lze uživatele oklamat. Cílem je probudit zdravou skepsi, přimět lidi na chvíli se zastavit a osvojit si jednoduché návyky, díky nimž budou o krok napřed před vyvíjejícími se hrozbami.
O výzkumu
Výzkum pro společnost Visa realizovala agentura Opinium v období srpen–září 2025. Průzkum zahrnoval 9 500 dospělých (18+) reprezentativních pro každý z 11 evropských trhů: Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Česko.
O společnosti Visa
Visa (NYSE: V) je světovým lídrem v digitálních platbách. Zprostředkovává transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládními subjekty ve více než 200 zemích. Naším posláním je propojovat svět prostřednictvím inovativní, pohodlné, spolehlivé a bezpečné platební sítě, která pomáhá jednotlivcům, firmám i ekonomikám prosperovat. Další informace: visa.cz.
Zdroj: Visa