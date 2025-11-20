Lidé si na trzích v Brně vychutnají horké nápoje v kelímcích i plecháčcích

Vánoční kelímky s motivy brněnského dráčka, který hravou formou objevuje město a jeho dominanty, zavedla městská část Brno-střed poprvé loni. Za tu dobu se staly jedním ze symbolů Vánoc v Brně. U návštěvníků se těší velké oblibě díky své funkčnosti a hravému provedení. Jen minulý rok si jako suvenýr odnesli celkem 152 tisíc kusů.
Zájem lidí navíc přetrvává. Za necelý týden vánočních trhů si příchozí ponechali přes čtyřicet tisíc kelímků. Nejvíce poptávané jsou kelímky s novými motivy, na nichž drak zdobí vánoční stromeček, peče cukroví, jezdí šalinou nebo oslavuje mistrovský titul hokejové Komety. Pro letošní rok nakoupila městská část pro celé vánoční trhy v Brně celkem 350 tisíc kelímků.
Novinkou pro letošní ročník Vánoc jsou i originální plecháčky, jež rovněž zdobí brněnský drak. Doposud si stylový plecháček, který lze koupit ve stáncích s dárkovými předměty, pořídilo přes 500 lidí. Vzhledem k vysoké poptávce umožnila městská část prodejcům, aby návštěvníkům nalévali horké nápoje také do plecháčků.
Vánoční kelímky jsou součástí jednotného vratného systému, do nějž jsou zapojeni všichni prodejci včetně provozovatelů restauračních zahrádek. Na provozování vratného systému a nákup kelímků obdržela městská část celkem 2,7 milionu korun z Evropské unie. Dotace pokryje zhruba polovinu celkových nákladů.
I letos je možné věnovat kelímky na dobrou věc v rámci charitativního projektu Daruj kelímek. Vrácením kelímku lze napřímo podpořit činnost jedné z osmnácti neziskových organizací. Jen za necelý týden provozu trhů darovali návštěvníci na dobrou věc přes 250 tisíc korun, což je o 50 tisíc více než loni.
