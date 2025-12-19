Lidé si užijí nejoblíbenější atrakce brněnských Vánoc i po novém roce

Městská část Brno-střed, coby hlavní organizátor vánočních trhů v Brně, si letos nechala zpracovat od studentů Masarykovy univerzity průzkum, aby zjistila jejich názor na letošní atrakce. Z šetření, kterého se zúčastnilo 3 tisíce respondentů, vyplynulo, že lidé nejvíce na trzích oceňují kelímky na horké nápoje s veselým drakem. Hned za kelímky se umístila světelná stezka na Baštách a dětská vesnička na Zelném trhu. Přední příčky obsadily rovněž nafukovací fotopointy, vyhlídkové kolo nebo kluziště v parku na Moravském náměstí.
I na základě výsledků z dotazníkového šetření se městská část rozhodla, že většinu atrakcí kvůli velkému návštěvnickému zájmu prodlouží i po novém roce. Například světelná stezka na Baštách zůstane v provozu do konce ledna. Stejně tak vyhlídkové kolo. Do konce letošního roku a krátce i v novém zůstane otevřená také dětská vesnička či slámová hora u sochy Jošta. Minimálně do poloviny února mají možnost si lidé zabruslit v parku na Moravském náměstí.
Velký ohlas veřejnosti zaznamenal rovněž Vánoční festival zlozvyků, který se koná od 9. prosince vůbec poprvé na takzvaném Římském náměstí. Působivá instalace tvořená barevnými oponami s interaktivní zpovědnicí, za níž stojí mezinárodně uznávaná umělkyně Kateřina Šedá, denně přitahuje tisíce návštěvníků. I díky tomu se městská část rozhodla, že festival potrvá na veřejném prostranství do konce roku.
Více informací včetně aktuálního programu naleznou zájemci na webu, Facebooku nebo Instagramu.
Zdroj: Úřad městské části Brno-střed
