Lidl a ORLEN podávají pomocnou ruku: Nakupte s Lidl Plus a vyhrajte palivo

Od 25. května do 7. června 2026 mohou uživatelé aplikace Lidl Plus hrát o 150x TANKARTU EASY od ORLENU v hodnotě 2500 Kč. Celkem tak mezi zákazníky rozdají palivo za bezmála 400.000 Kč. „Uvědomujeme si, že náklady na dopravu tvoří významnou část rodinných rozpočtů. Chceme našim zákazníkům nabízet nejen kvalitní potraviny za nejlepší ceny, ale přinášet jim i přidanou hodnotu tam, kde to nejvíc potřebují například na cestách. Partnerství s ORLENEM je pro nás skvělou příležitostí, jak jim natankovat novou energii do života,“ vysvětluje záměr kampaně jednatel pro zákazníky Lidl Česká republika Marcin Pohl.
Jak se do soutěže mohou zákazníci Lidlu zapojit? Stačí 4 jednoduché kroky:
- Aktivovat: V aplikaci Lidl Plus kliknou na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“.
- Nakupovat: Udělají v prodejně Lidl nákup v hodnotě alespoň 750 Kč.
- Naskenovat: U pokladny načtou svou digitální kartu Lidl Plus.
- Odeslat: Získanou účast odešlou v aplikaci přímo do slosování.
Každých 750 Kč* na jedné účtence znamená jednu šanci na výhru. Větší nákup tak šance automaticky zvyšuje. Výherci obdrží přednabitou kartu TANKARTA EASY od společnosti ORLEN, což znamená slevy až 1 Kč na každý litr paliva v síti čerpacích stanic ORLEN (mimo stanice ORLEN express). Kartu lze nahrát do aplikace ORLEN, sledovat na ní zůstatek a platit s ní přímo u stojanu. Po registraci na webu orlen.cz lze kartu opakovaně dobíjet převodem a povolit s ní i nákup dalšího sortimentu na čerpacích stanicích.
Důležité informace a termíny
- Termín konání soutěže: 25. 05. 2026 – 07. 06. 2026.
- Vyhlášení výsledků: Výherci budou zveřejněni nejpozději do 12. 06. 2026 v aplikaci a na webových stránkách Lidlu.
- Předání výher: Výherní karty budou bezpečně zaslány na adresy výherců na náklady pořadatele, případně předány osobně.
- Omezení: Jeden zákazník může získat maximálně 1 výhru.
*Do hodnoty nákupu 750 Kč se nezapočítává hodnota zboží s vratnými obaly, dárkových karet, tiskovin, tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku.
Více informací na webu https://www.lidl.cz/c/orlen-soutez a orlen.cz
Zdroj: Lidl Česká republika