Lidl hledá nové kolegy napříč Českem. Nabírá do prodejen i logistických center

Lidl v České republice zaměstnává na hlavní pracovní poměr více než 12 000 lidí a dlouhodobě patří mezi největší zaměstnavatele v zemi. V minulém obchodním roce náborové oddělení přijalo a zpracovalo téměř 50 000 příchozích pracovních žádostí, v letošním roce zájem o práci v Lidlu dále stoupá. Za první polovinu obchodního roku se počet zaslaných žádostí blíží k 30 000. Aktuální nábor se zaměřuje především na posílení týmů v prodejnách a logistických centrech napříč republikou. Společnost chce při oslovování uchazečů stavět především na transparentních pracovních podmínkách – od zaručené výše mzdy přes benefity až po možnosti dalšího profesního rozvoje.
„Každý den vidíme, jak moc důležitou roli hrají naši kolegové v prodejnách i skladech pro miliony našich zákazníků. Proto při náboru dáváme uchazečům co nejkonkrétnější představu o tom, co jim jako zaměstnavatel nabízíme. Vedle konkrétní mzdy jsou to férové pracovní podmínky, 30 dní dovolené již od nástupu nebo možnosti dalšího profesního rozvoje. Chceme, aby zájemci měli tyto informace k dispozici už ve chvíli, kdy se rozhodují, zda se o danou pozici ucházet. Naším cílem totiž není jen nabízet atraktivní benefity, ale vytvářet z Lidlu místo, kam se lidi těší a kde je pro nás lidský přístup a transparentnost vždy na prvním místě,“ říká jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za lidské zdroje Daniel Eichholz.
Zaručená výše mzdy a 30 dní dovolené od nástupu
Nástupní mzda prodavače či prodavačky při 35hodinovém pracovním úvazku činí 31 938 Kč měsíčně a po dvou letech vzroste na 35 350 Kč. Ve skladu začíná mzda na pozici kompletáře při 30hodinovém úvazku na 32 700 Kč a po dvou letech dosahuje 36 200 Kč.
Vedle mzdy mají zaměstnanci k dispozici také širokou nabídku benefitů. Ta zahrnuje například Cafeterii s pravidelným měsíčním příspěvkem, kartu MultiSport, příspěvek na penzijní připojištění či stravování. To, co zaměstnanci na své práci oceňují, zjišťoval Lidl také prostřednictvím dotazníku. V otevřených odpovědích na otázku, co je na práci v Lidlu nejvíce baví, se opakovaly především různorodost práce, kolektiv a práce s lidmi. Mezi nejvíce ceněné benefity se řadí již zmíněná 30denní dovolená, Cafeterie a karta Multisport.
„Odpovědi našich zaměstnanců ukazují, že důležitou součástí práce není jen odměňování a nabídka benefitů, ale také samotná náplň práce a lidé, se kterými se každý den potkávají. I to je pro nás důležitá zpětná vazba při oslovování nových kolegů,“ doplňuje Daniel Eichholz
Lidl aktuálně hledá nové kolegy a kolegyně na pozice prodavač/ka, vedoucí směny, zástupce manažera prodejny, skladníka i brigádníka. Pro absolventy nabízí také pozice Junior manažer prodejny a Trainee regionální manažer. Aktuální pracovní nabídky a podrobné informace o jednotlivých pozicích najdou zájemci na kariérních stránkách společnosti Lidl.
Lidl. To se vyplatí.
Společnost Lidl je lídrem maloobchodního trhu v České republice, kde působí od června 2003. Provozuje 326 prodejen a pět logistických center a s více než 12 tisíci zaměstnanci patří mezi deset největších zaměstnavatelů v zemi. Zákazníkům nabízí nejvyšší kvalitu za co nejdostupnější cenu. Základem sortimentu (71 %) jsou privátní značky, např. Pilos, Cien, Lupilu, Parkside či Crivit. Nepotravinové produkty nabízí také prostřednictvím e-shopu. Lidl dlouhodobě podporuje české dodavatele, spolupracuje s více než 400 z nich a v roce 2024 od tuzemských výrobců nakoupil zboží v hodnotě 50,2 miliardy Kč. Podle analýzy svého ekonomického a sociálního přínosu za rok 2024 přispěl Lidl české ekonomice téměř 50 miliardami korun a do státního rozpočtu odvedl více než 10 miliard. Lidl podporuje své zákazníky ve zdravém a aktivním životním stylu, dodavatelům nabízí stabilní a předvídatelné partnerství a komunitám dlouhodobou podporu. Již 15 let organizuje sbírku Srdce dětem, díky níž se vybralo na nemocné děti už více než 400 milionů korun a pomohlo tak už 13 tisícům z nich. Zapojuje se také do projektů zaměřených na ochranu klimatu a odpovědnou spotřebu.
Zdroj: Lidl Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59545.