Lidl rozšiřuje Ceny v klidu o více než 130 produktů drogerie

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  10:28
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Praha 10. září 2026 (PROTEXT) - Nákup za výhodné ceny a na jednom místě bez nutnosti obcházet specializované obchody. Řetězec Lidl reaguje na fakt, že prací a čisticí prostředky tvoří spolu s potravinami hlavní část pravidelných výdajů domácností, a dál rozšiřuje svou cenovou strategii Ceny v klidu. Od 7. září trvale snižuje běžné ceny u více než 130 produktů z kategorie domácí drogerie.

Nové běžné ceny se týkají pracích a čisticích prostředků i přípravků na mytí nádobí, a to jak privátních značek Lidlu, tak produktů ostatních výrobců. Mezi produkty s novou běžnou cenou patří například prací prášek pod privátní značkou Maxi Trat, jehož cena klesá ze 179,90 Kč na 119,90 Kč. Aviváž Coccolino zákazníci nově pořídí za 89,90 Kč. Nižší běžnou cenu získává také prostředek na nádobí Jar, který nově v Lidlu stojí 69,50 Kč, nebo prací gel Jelen za 199,90 Kč. Součástí nabídky jsou rovněž prací prostředky značek jako Ariel, Persil, Woolite, Tesori d’Oriente, a dále čisticí prostředky značek Savo, Bref, Sanytol a naší privátní značky W5.

"Strategii Ceny v klidu rozvíjíme tak, aby pokrývala celý běžný nákupní košík rodiny. Domácí drogerie byla přirozeným dalším krokem. Chceme zákazníkům ušetřit nejen cestu do specializovaných prodejen, ale také drahocenný čas pro jejich rodinu a blízké, a umožnit jim pořídit vše od potravin přes zvířecí krmivo po prací a čisticí prostředky výhodně přímo u nás," vysvětluje generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.

Ceny v klidu jako dlouhodobá cenová strategie

Strategie Ceny v klidu staví na trvale snížených běžných cenách zboží každodenní spotřeby. Neslouží jako náhrada slevových akcí či tematických týdnů, ale jako jejich stabilní základ. Zákazníci tak získávají jistotu, že i mimo letákové nabídky nakoupí kompletní sortiment výhodně kdykoliv.

Lidl tuto strategii poprvé představil začátkem února a postupně do ní zahrnul stovky výrobků. Zákazníci za výhodnější ceny mohou pořizovat vybrané základní potraviny, nápoje, zvířecí krmivo a nově také domácí drogerii.

Více informací na: https://www.lidl.cz/c/ceny-v-klidu/

 

Zdroj: Lidl Česká republika

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