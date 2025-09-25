Lidl startuje mezinárodní kampaň s jasným poselstvím: “Lidl. To se vyplatí"

Závazek zákazníkům
„Lidl. To se vyplatí.“ je závazek určený milionům lidí, kteří značce každý den důvěřují. Společnost Lidl vychází z přesvědčení, že každý má mít přístup k vysoce kvalitním a udržitelným produktům za dostupnou cenu. Tento princip dostupnosti a férovosti tvoří základ nové kampaně, která poběží od 21. září do konce října. Slogan „Lidl. To se vyplatí.“ se odráží v široké nabídce privátních značek, v bio sortimentu i v rostlinných alternativách. Projevuje se v každodenní čerstvosti, ve spolehlivých dodávkách pro rodiny i komunity a také v přidané hodnotě, kterou obchodní řetězec přináší o svátcích a při výjimečných příležitostech.
Skutečná hodnota, nejen nejnižší cena
Kampaň zdůrazňuje, že nejde jen o nízké ceny, ale o hodnoty, které mají skutečný význam v životě: bezpečí, spolehlivost a možnost naplňovat vlastní sny. „Lidl. To se vyplatí.“ se tak stává hlavním mottem společnosti.
Odpovědnost a příslib pro budoucnost
„Lidl. To se vyplatí.“ je příslibem…
- zákazníkům: nabízet produkty té nejvyšší kvality za nejnižší možné ceny na trhu a být spolehlivým partnerem při naplňování životních potřeb,
- zaměstnancům: podporovat jejich profesní rozvoj i osobní plány,
- životnímu prostředí: chránit přírodní zdroje a snižovat ekologickou stopu,
- partnerům: budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, které zajistí udržitelný hodnotový řetězec.
Tímto způsobem společnost vytváří skutečnou hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance i obchodní partnery a širokou veřejnost a posiluje základy značky, která staví na udržitelnosti a dlouhodobém závazku – pro dnešek i pro budoucnost.
V České republice Lidl pomáhá v mnoha komunitních projektech: prostřednictvím grantové výzvy financuje Jedlé školní zahrady, již 15 let podporuje dětské pacienty prostřednictvím sbírky Srdce dětem, a rozšiřuje ekologická opatření jako pilotní projekt na dobrovolný zpětný odběr PET lahví a plechovek v rámci širší iniciativy REset Plastic.
Tento přístup je hluboce zakořeněn ve sloganu „Lidl. To se vyplatí.“ a je podpořen konkrétními opatřeními, jako je spolupráce s regionálními dodavateli a náš závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je snížit emise skleníkových plynů na minimum, a to v souladu s naší strategií Net Zero.
Roste také význam společnosti v ekonomice České republiky. Na základě nedávno představené analýzy o svém ekonomickém a sociálním dopadu, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers (PwC).[1] Z pohledu veřejných financí společnost v roce 2024 do státního rozpočtu odvedla na daních 10,2 miliardy korun. To je pro představu 299 milionů školních obědů nebo například 1 272 hasičských cisteren Mercedes. Díky své činnosti pomohl mimo jiné také k existenci 46 579 pracovních míst.
Kampaň „Lidl. To se vyplatí.“
Hlavní část kampaně probíhá od 21. září do konce října a staví na integrované 360° mediální strategii napříč všemi komunikačními kanály. V televizním vysílání se objeví spoty o délce 30 a 20 sekund, které zachycují výjimečné momenty z každodenního života a situace, kdy se něco skutečně vyplatí. Do kampaně se zapojí také influenceři a ambasadoři značky, kteří ji podpoří na sociálních sítích a dalších digitálních platformách.
Více informací: „Lidl. To se vyplatí.“
„Touto integrovanou kampaní oslovuje Lidl lidi tam, kde skutečně jsou – emocionálně a s jasnými sděleními o tom, co se u Lidlu opravdu vyplatí,“ uvádí za marketing společnosti Lidl Česká republika Dávid Zappe.
Lidl. To se vyplatí.
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 322 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 69 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.
Více informací naleznete na:
www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika
[1] PwC. Analýza na základě informací poskytnutých společností Lidl Česká republika: Zpráva o korporátním přínosu Lidl Česká republika 2024. Praha: PwC, 2024.
Zdroj: Lidl