Lidl startuje mezinárodní kampaň s jasným poselstvím: “Lidl. To se vyplatí"

Autor:
  14:25
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Lidl zahajuje ve 31 evropských zemích svou první mezinárodní kampaň pod názvem „Lidl. To se vyplatí.“ Tato kampaň je více než jen reklamním sdělením – představuje závazek a emocionální pouto mezi značkou a zákazníky.

Závazek zákazníkům

„Lidl. To se vyplatí.“ je závazek určený milionům lidí, kteří značce každý den důvěřují. Společnost Lidl vychází z přesvědčení, že každý má mít přístup k vysoce kvalitním a udržitelným produktům za dostupnou cenu. Tento princip dostupnosti a férovosti tvoří základ nové kampaně, která poběží od 21. září do konce října. Slogan „Lidl. To se vyplatí.“ se odráží v široké nabídce privátních značek, v bio sortimentu i v rostlinných alternativách. Projevuje se v každodenní čerstvosti, ve spolehlivých dodávkách pro rodiny i komunity a také v přidané hodnotě, kterou obchodní řetězec přináší o svátcích a při výjimečných příležitostech.

Skutečná hodnota, nejen nejnižší cena

Kampaň zdůrazňuje, že nejde jen o nízké ceny, ale o hodnoty, které mají skutečný význam v životě: bezpečí, spolehlivost a možnost naplňovat vlastní sny. „Lidl. To se vyplatí.“ se tak stává hlavním mottem společnosti.

Odpovědnost a příslib pro budoucnost

„Lidl. To se vyplatí.“ je příslibem…

  • zákazníkům: nabízet produkty té nejvyšší kvality za nejnižší možné ceny na trhu a být spolehlivým partnerem při naplňování životních potřeb,
  • zaměstnancům: podporovat jejich profesní rozvoj i osobní plány,
  • životnímu prostředí: chránit přírodní zdroje a snižovat ekologickou stopu,
  • partnerům: budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, které zajistí udržitelný hodnotový řetězec.

Tímto způsobem společnost vytváří skutečnou hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance i obchodní partnery a širokou veřejnost a posiluje základy značky, která staví na udržitelnosti a dlouhodobém závazku – pro dnešek i pro budoucnost.

V České republice Lidl pomáhá v mnoha komunitních projektech: prostřednictvím grantové výzvy financuje Jedlé školní zahrady, již 15 let podporuje dětské pacienty prostřednictvím sbírky Srdce dětem, a rozšiřuje ekologická opatření jako pilotní projekt na dobrovolný zpětný odběr PET lahví a plechovek v rámci širší iniciativy REset Plastic.

Tento přístup je hluboce zakořeněn ve sloganu „Lidl. To se vyplatí.“ a je podpořen konkrétními opatřeními, jako je spolupráce s regionálními dodavateli a náš závazek k udržitelnému rozvoji. Naším cílem je snížit emise skleníkových plynů na minimum, a to v souladu s naší strategií Net Zero.

Roste také význam společnosti v ekonomice České republiky. Na základě nedávno představené analýzy o svém ekonomickém a sociálním dopadu, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers (PwC).[1] Z pohledu veřejných financí společnost v roce 2024 do státního rozpočtu odvedla na daních 10,2 miliardy korun. To je pro představu 299 milionů školních obědů nebo například 1 272 hasičských cisteren Mercedes. Díky své činnosti pomohl mimo jiné také k existenci 46 579 pracovních míst.

Kampaň „Lidl. To se vyplatí.

Hlavní část kampaně probíhá od 21. září do konce října a staví na integrované 360° mediální strategii napříč všemi komunikačními kanály. V televizním vysílání se objeví spoty o délce 30 a 20 sekund, které zachycují výjimečné momenty z každodenního života a situace, kdy se něco skutečně vyplatí. Do kampaně se zapojí také influenceři a ambasadoři značky, kteří ji podpoří na sociálních sítích a dalších digitálních platformách.

Více informací: „Lidl. To se vyplatí.“

„Touto integrovanou kampaní oslovuje Lidl lidi tam, kde skutečně jsou – emocionálně a s jasnými sděleními o tom, co se u Lidlu opravdu vyplatí,“ uvádí za marketing společnosti Lidl Česká republika Dávid Zappe.

 

Lidl. To se vyplatí.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 322 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 69 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.

 

Více informací naleznete na:

www.lidl.cz

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

 

[1] PwC. Analýza na základě informací poskytnutých společností Lidl Česká republika: Zpráva o korporátním přínosu Lidl Česká republika 2024. Praha: PwC, 2024.

 

Zdroj: Lidl

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Případ žalobce z Přerova obžalovaného za anabolika projedná soud v Olomouci

Případem žalobce z Okresního státního zastupitelství v Přerově obžalovaného v kauze distribuce anabolik se bude zabývat olomoucký okresní soud. Do Olomouce se...

25. září 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Třebíč chce do dvou let zřídit další parkoviště u koupaliště Polanka

Třebíč chce do dvou let u koupaliště Polanka postavit nové parkoviště. Současné nestačí, jak ukázal letní provoz modernizovaného koupaliště, řekl dnes...

25. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Brněnské městské části chtějí pořídit kroje, usiljí o rozvoj krojovaných akcí

Tradice krojovaných akcí v Brně zažívá v mnoha městských částech rozkvět. Vedení radnic, folklorních spolků či organizátoři akcí usilují o rozšíření aktivit,...

25. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

OKD si nechala udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a...

25. září 2025  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Huawei a Nemocnice Čung-šan zahájily globální ukázkový projekt inteligentního zdravotnictví

25. září 2025  16:16

Jihomoravský filmový fond letos nemohl dát filmařům žádné peníze

Jihomoravský filmový fond letos nemohl filmařům uvolnit žádné peníze kvůli tomu, že ministerstvo financí považuje existenci tohoto nadačního fondu zřízeného...

25. září 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou

Vodojem Hostín bude mít větší kapacitu, zlepší zásobování pitnou vodou několika obcí na Mělnicku. Přibudou dvě nádrže, hotovo by mělo být příští rok. Celková...

25. září 2025  14:38,  aktualizováno  14:38

5 tyrolských ledovců zahajuje zimu s novými lanovkami a cvičným svahem pro začátečníky

25. září 2025  16:08

V Olomouckém kraji začala topná sezona, někde lidé zaplatí méně než vloni

Po úterním prudkém ochlazení zahájila topnou sezonu většina velkých dodavatelů tepla v Olomouckém kraji. Jako první se mohli u radiátorů ohřát lidé z centrálně vytápěných bytů na severu regionu,...

25. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Mezinárodní dentální veletrh PRAGODENT 2025 bude největší ve své historii, představí téměř osm set značek

25. září 2025  15:55

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Včera se konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:52

Včera e konaly jednak sousedské setkání Zažij Farkáň jinak a jednak charitativní akce ohledně oblečení pro děti i dospělé a to obojí v nedávno nově otevřeném parku Na Pláni v Praze 5 s drobným...

vydáno 25. září 2025  15:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.