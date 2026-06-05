Lidl trvale zlevňuje máslo, vejce a řadu dalších produktů

Stejně jako v předešlé fázi od února 2026 se Lidl opět zaměřil na položky, které tvoří základ běžného nákupu. Výrazného a trvalého zlevnění se dočkalo máslo, kde cena klesla až o 38 % (300 g Selské máslo původně za 64,90 Kč, nově za 39,90 Kč) i balení podestýlkových vajec, která jsou nyní za novou běžnou cenu až o 40 % levnější (Vejce L v balení po 18 ks původně za 149,90 Kč, nově za 89,90 Kč). Cílem strategie „Ceny v klidu” je nabídnout dlouhodobě nízké ceny produktů každodenní spotřeby, bez nutnosti sledovat akční letáky.
Strategie, která trvale roste
Aktuální krok rozšiřuje dlouhodobou strategii „Ceny v klidu“ o nové kategorie produktů. Nejedná se o jednorázovou slevovou akci, ale o dlouhodobý proces. Za nové běžné ceny v prodejnách Lidlu lidé nakupují již od února, kdy řetězec zafixoval nové běžné ceny u vybraných produktů z kategorie mléka, těstovin, rýže či olejů.
„Chceme, aby základní potraviny jako máslo nebo vejce nebyly pro zákazníky nedostupným artiklem a nemuseli u nich čekat na slevové akce. Proto dál rozvíjíme naši strategii a rozšiřujeme portfolio produktů s novými běžnými cenami. Tyto ceny u nás lidé najdou jako běžný standard každý den. Vracíme se tím k naší diskontní DNA, tedy nabízet co nejvyšší kvalitu za nejnižší možnou cenu stabilně a pod jednou střechou,“ uvádí jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za nákup Konrad Senger.
Garantovaná stabilní cena napříč sortimentem dává lidem možnost nakupovat přesně to, co zrovna potřebují, aniž by museli své nákupy odkládat na dny, kdy platí akční leták. Lidl tímto krokem ukazuje, že nízké ceny mohou být trvalou součástí běžného každodenního života.
Zdroj: Lidl Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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