Lídři odvětví se shodují – uhlíková stopa bude brzy rozhodovat o přístupu k penězům, objemu zakázek a o samotné budoucnosti firem

Autor:
  15:35
Praha 11. prosince 2025 (PROTEXT) - Českému stavebnictví začíná nová éra. A podle odborníků, kteří se sešli na konferenci Dekarbonizace stavebnictví – vykazování emisí napříč dodavatelským řetězcem, budou v této éře kromě ceny hrát klíčovou roli emise skleníkových plynů. Ne jako abstraktní environmentální téma, ale jako měřitelný ekonomický parametr, který během několika let začne určovat cenu kapitálu, kritéria veřejných zakázek, požadavky investorů i standardy samotných staveb. Atmosféra v Nadaci ABF byla od prvních minut jasná. Dekarbonizace už není volba. Je to nový prvek ekonomiky stavebnictví.

Stavebnictví je energeticky náročný obor. Kdo nedokáže řídit svoji energetickou náročnost, a tedy své emise, nemusí v budoucnu získat zakázky nebo financování.“ Tato věta, kterou otevřel konferenci Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury, vystihla celý program. Spolu s Jiřím Nouzou (SPS) a Jiřím Karáskem (SEVEn) představil Otevřený dopis stavebního sektoru, jenž vyzývá malé a střední podniky ke spolupráci v oblasti řízení uhlíku.

Měřit, sdílet, spolupracovat

Klíčem k transformaci stavebnictví je spolupráce. V otevřeném dopise SPS a ARI zaznělo: „Pro udržení dlouhodobých obchodních vztahů potřebujeme partnery, kteří vnímají potřebu vykazovat ukazatele udržitelnosti, kdy taková forma spolupráce může znamenat příležitost.“ A právě tato myšlenka byla také leitmotivem konference: bez sdílených dat, sdílené odpovědnosti a sdíleného úsilí nebude české stavebnictví konkurenceschopné v Evropě.

Ještě před třemi lety vnímaly stavební podniky ESG a řízení uhlíku spíše jako hrozbu. To se změnilo a sektor nyní zaujal proaktivní přístup,“ konstatoval v úvodu Jiří Karásek ze společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Uhlík součástí ceny kapitálu

Silným tématem úvodní panelové diskuse byla role bank. Hana Libecajtová, předsedkyně Komise pro udržitelné finance při ČBA z Komerční banky popsala, jak zásadní bude emisní stopa pro financování projektů: „Banky dnes sledují nejen finanční zdraví firem, ale i jejich environmentální rizika. Transparentní data o emisích budou přímo ovlivňovat dostupnost a cenu kapitálu, který investoři a firmy budou potřebovat.“

Připomněla, že banky již povinně začleňují ESG rizika klientů – včetně emisní stopy – do řízení rizik i úvěrového procesu a v následujících letech budou pravidla přísnější v souladu s regulacemi a požadavky EU a ECB. V praxi to znamená, že uhlíkově netransparentní firmy mohou mít horší rating, dražší úvěry nebo méně či přímo nedostupné financování. Stejně tak financování neúsporných budov je již nyní bankovním sektorem vysoce limitováno.

„Jako česká stavební firma máme jednu výhodu – řízení emisí držíme ve svých rukou. Nespoléháme na centrálu v zahraničí, ale musíme o to více investovat do vlastních dat a procesů,“ uvedl Filip Křesťan, výrobně-technický ředitel Skupiny Metrostav. Abychom mohli vnímat dekarbonizaci jako příležitost, a nikoliv jako hrozbu, musíme stále myslet na skutečnou vypovídající schopnost vykazovaných dat a na jednoduchost a transparentnost celého procesu. V opačném případě se zcela ztratí podstata původní myšlenky.“

Úspory energie, dražší uhlík a nové regulační rámce

Pohled státní správy přinesli zástupci ministerstev průmyslu a obchodu a financí. „V současnosti to vypadá tak, že klimatické cíle a rizika lze z pohledu finančního sektoru lépe řídit pouze s přesnými daty o uhlíkové stopě – řízení těchto rizik vyžaduje finanční sektor (investoři) a orgány dohledu. Z tohoto důvodu ministerstvo iniciovalo vznik národních emisních faktorů pro GHG Rámec 1 a 2,“ řekl Daniel Houska z Ministerstva financí, a upozornil dále na zásadu „významně nepoškozovat“, prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (climate proofing) a současný vývoj a možné další revize, k nimž může dojít.

Nathalie Marková z Ministerstva průmyslu a obchodu uvedla, že požadavky na energetickou náročnost budov a data o zabudovaných emisích uhlíku budou hrát klíčovou roli i v budoucím nastavení legislativy. Podle Simona Palupčíka ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví je navíc zcela jasné, že emisní stopa se stane běžnou součástí veřejných zakázek.

Jako součást zahraniční skupiny vidíme tlak na dekarbonizaci už několik let. Nečeká se, až přijde regulace – jde o firemní standard,“ zdůraznil Pavel Růžička, technický ředitel Hochtief CZ. „Aby však proces fungoval i v Česku, potřebujeme jednotná data a jednotný přístup napříč celým trhem.“

Data, která už máme, ukazují jasně: Bez stavebnictví klima nevyřešíme

Prezentace Jiřího Karáska i specialistů SEVEn připomněly tvrdá fakta: Bez snížení spotřeby energie v budovách a zavedení bezemisních standardů není možné naplnit cíle české energetické politiky, jak je formulována Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu. To znamená jediné: Bez zapojení stavebnictví je dekarbonizace České republiky potažmo Evropy nemožná.

Pokud neměříme rizika, neřídíme vůbec nic

Závěrečnou část konference ovládl pohled expertů na strategii řízení uhlíku až do roku 2050.Petr Dovolil, ESG seniorní expert PwC, připomněl základní ekonomické pravidlo: „Každé měření něco stojí. Ale pokud neměřím tam, kde jsou největší rizika, pak nic efektivně neřídím.“

Ve své prezentaci ukázal, jak zásadně se mění rámec evropské regulace – od Pařížské dohody přes Green Deal až po CRR/CRD balíčky pro bankovní sektor. A dodal: „Pozdní a náhlý přechod od fosilních paliv by oslabil ekonomiku. Kdo nezačne snižovat emise včas, bude v budoucnu platit dramaticky více.“

Jednotná koncepce a strategie: Co Česku chybí nejvíc

Napříč všemi vystoupeními se zřetelně objevovalo společné téma – Česko potřebuje jednotnou koncepci a strategii řízení uhlíku. V současnosti fungují různé metodiky, dílčí databáze a individuální postupy firem. To ale nestačí k tomu, aby celý sektor skutečně snižoval emise a aby byla data projektů srovnatelná. Podle odborníků ze SEVEn, SPS i PwC to vyžaduje: společný metodický rámec pro výpočet emisí, jednotnou strukturu dat napříč trhem, ověřenou databázi emisních faktorů, návaznost na evropskou legislativu a standardy (CSRD, EU Taxonomie, ETS2, PACT) a jasný plán státu, jak data využít pro regulaci i podporu sektoru. Bez koordinovaného přístupu bude české stavebnictví jen složitě držet krok s legislativním i tržním vývojem v EU.

Potřebujeme jedno místo pro data. Přístupné všem a bezplatně

Druhým opakovaným tématem byla nedostupnost dat. Bez kvalitních emisních faktorů a bez sdílených dat o uhlíkové stopě produktů – Product Carbon Footprint – nelze efektivně měřit, řídit ani plánovat.

Odborná veřejnost na konferenci otevřeně pojmenovala potřebu – národní databázi emisních faktorů a environmentálních dat, bezplatně dostupnou celému sektoru. Jedno místo, kde budou dostupné ověřené emisní faktory pro české podmínky, data o uhlíkové stopě stavebních materiálů, metodiky a digitální pasy výrobků, sdílená primární data, otevřené datové standardy, a napojení na EU zdroje. Dnes taková databáze v Česku chybí – a to podle řečníků brzdí pokrok.

Dekarbonizace jako stavební kámen budoucího sektoru

Závěr konference byl překvapivě optimistický. Řečníci se shodli, že dekarbonizace nemusí být hrozbou. Dořeší-li se v sektoru stavebnictví klíčové oblasti v nefinančním vykazování může to být naopak příležitostí pro inovace a modernizaci sektoru, zvýšení odolnosti a zrychlení přípravy projektů. „Stavebnictví bylo vždy symbolem pokroku. Dekarbonizace mu ten význam vrací – jen v jiné podobě. Nemusí to být o penězích, ale o bystrých hlavách a šikovných rukách,“ uzavřel Tomáš Janeba.

Dostupné materiály pro možnost detailního seznámení s obsahem:

  • videa z vystoupení a panelových diskuzí ZDE
  • prezentace přednášejících ZDE
  • fotografie z konference ZDE
  • související dokumenty ZDE
  • tiskové zprávy ZDE

Veškeré materiály jsou k dispozici také na oficiálním webu projektu: https://www.svn.cz/esg

Zdroj: Asociace pro rozvoj infrastruktury

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.