Ligový fotbal uklízí. Ve spolupráci s generálním partnerem bude 18. kolo Chance Ligy věnováno udržitelnosti

"Ligový fotbal spojuje obrovské množství lidí, díky čemuž má jedinečnou možnost být vedle zábavy také zdrojem inspirace a otevírat témata přesahující samotnou hru. Mezi ně patří i odpovědný přístup k odpadu, který při návštěvě zápasů společně vytváříme. Chceme proto ještě výrazněji upozornit na to, že i malé kroky a správné návyky mohou mít díky společné aktivitě velký vliv. Spojení s projektem Sport bez odpadu nám umožňuje proměnit tuto myšlenku v konkrétní opatření na stadionech a věříme, že naši snahu podpoří i fanoušci v ochozech," uvedla předsedkyně ESG komise LFA Irena Smetanová.
Projekt Sport bez odpadu, který zastřešuje Nadace Tipsport a je součástí aktivit generálního partnera Chance, se dlouhodobě zaměřuje na snižování negativního dopadu sportu na životní prostředí. LFA chce společně s kluby toto úsilí podpořit právě v rámci 18. kola, kdy bude na všech stadionech připravena řada aktivit upozorňujících na odpovědné nakládání s odpady a obecně na udržitelnost.
Fanoušci v domácích i hostujících sektorech najdou nové třídicí koše, připraveny budou také zábavné aktivity a soutěže, které problematiku přiblíží atraktivní formou. Do úklidových akcí v zázemí stadionů se zapojí i hráči a realizační týmy jednotlivých klubů.
"Díky našemu výzkumu víme, že po fotbalových zápasech končí až 75 % odpadu ve směsném odpadu, přestože mohl být správně vytříděný. Našimi aktivitami chceme na tento problém upozornit a zároveň dát fanouškům možnost tento trend změnit. Mohou tak přispět k tomu, aby prostředí na stadionech, které milují, bylo čistější a ohleduplnější k přírodě. Jde o krok, který sleduje příklady z elitních soutěží v zahraničí. Chceme být v tomto směru pro ligový fotbal, kluby i fanoušky silným partnerem a pomoci tyto změny zavádět v praxi," uvedl ESG manažer titulárního partnera Chance Ligy Martin Šlapák.
Po skončení kola dojde k vyhodnocení všech připravených aktivit. Na základě výsledků budou zvažovány další kroky, které mohou prostředí na stadionech dlouhodobě posunout – ať už půjde o rozšíření třídicích zón, nové vzdělávací aktivity pro fanoušky nebo zavedení konkrétních provozních opatření. Cílem je, aby se udržitelné chování stalo přirozenou součástí ligového prostředí a mělo reálný dopad na čistotu i komfort stadionů.
"Popularita fotbalu v České republice neustále roste. Tento prostor proto využíváme ke komunikaci důležitého tématu ochrany životního prostředí. Ve fotbalovém světě už totiž začaly závody o uhlíkovou neutralitu a byli bychom velmi rádi, kdyby mezi elitními týmy světové fotbalové scény nechyběly ani ty naše," doplnila ředitelka Nadace Tipsport Lucie Štefánková.
Projekt Sport bez odpadu funguje už druhým rokem. Zapojily se do něj desítky fotbalových klubů a prostřednictvím odpadových analýz Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) pomohly získat cenná data o odpadech na sportovištích. Na základě odborných doporučení pak kluby postupně přijímaly opatření ke snížení ekologické zátěže – na stadionech přibyly stovky košů na tříděný odpad, mnohé kluby zavedly opakovaně použitelné kelímky, elektrické sušiče rukou nebo LED osvětlení. Tyto aktivity financuje Nadace Tipsport.
Zdroj: Tipsport
