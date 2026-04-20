LIKO-S otevírá vertikální zahrady i domácnostem

Grow Vertical navazuje na dlouhodobé know-how společnosti LIKO-S v oblasti živých staveb a přenáší zkušenosti z větších projektů do dostupnějšího formátu pro domácí a hobby využití. Nový e-shop nabídne systém PlantBox přímo zákazníkům v Česku a na Slovensku.
"Grow Vertical pro nás není jen nový e-shop. Je to další krok v tom, jak otevřít profesionální řešení pro vertikální zahrady i menším projektům a domácnostem. Tím, že PlantBox vyrábíme v Česku, máme zároveň větší kontrolu nad kvalitou i dalším rozvojem celého systému," říká Jan Musil, CEO LIKO-S.
PlantBox je patentovaný modulární systém pro vertikální zahrady a živé stěny. LIKO-S jej vyrábí v České republice z recyklovaného materiálu. Systém je navržený tak, aby byl robustní, snadno sestavitelný a dlouhodobě spolehlivý. Díky integrované zásobě vody a promyšlenému rozvodu vláhy navíc zjednodušuje péči o rostliny a umožňuje dostat více zeleně i tam, kde není místa nazbyt.
Systém se dá využít pro okrasné rostliny, pokojovky, balkonovky, bylinky i další venkovní výsadbu podle umístění. Hodí se jak do interiéru, tak do venkovních prostor, kde může být dekorativním i praktickým prvkem zároveň. Vertikální zahrada navíc umožňuje pracovat se zelení i na menší ploše a proměnit běžný balkon, terasu nebo stěnu v živý prvek.
Za značkou Grow Vertical stojí LIKO-S, česká rodinná firma ze Slavkova u Brna, která se více než 30 let věnuje vývoji a výrobě stavebních systémů. V posledních letech zároveň výrazně rozvíjí segment zelených staveb, živých fasád a vertikálních zahrad. Nový projekt tak představuje další krok v přibližování profesionálních zelených řešení širšímu publiku.
O Grow Vertical
Grow Vertical je nová značka skupiny LIKO-S zaměřená na vertikální zahrady a zelená řešení pro domácnosti i menší projekty. Staví na zkušenostech LIKO-S v oblasti živých staveb a přináší systém PlantBox v dostupnější podobě pro běžné použití.
O společnosti LIKO-S
LIKO-S je česká rodinná firma ze Slavkova u Brna, která se více než 30 let věnuje vývoji a výrobě stavebních systémů. Vedle interiérových řešení a kovovýroby v posledních letech výrazně rozvíjí také segment zelených staveb, živých fasád a vertikálních zahrad.
