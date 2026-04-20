LIKO-S otevírá vertikální zahrady i domácnostem

  15:36
Slavkov u Brna (Vyškovsko) 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Rodinná firma LIKO-S spouští značku Grow Vertical a přes nový e-shop otevírá svůj systém pro vertikální zahrady také koncovým zákazníkům. Řešení, které bylo dosud spojené především s profesionálními realizacemi zelených stěn a živých fasád, si nově mohou lidé pořídit i pro balkony, terasy, zahrady nebo interiéry.

Grow Vertical navazuje na dlouhodobé know-how společnosti LIKO-S v oblasti živých staveb a přenáší zkušenosti z větších projektů do dostupnějšího formátu pro domácí a hobby využití. Nový e-shop nabídne systém PlantBox přímo zákazníkům v Česku a na Slovensku.

"Grow Vertical pro nás není jen nový e-shop. Je to další krok v tom, jak otevřít profesionální řešení pro vertikální zahrady i menším projektům a domácnostem. Tím, že PlantBox vyrábíme v Česku, máme zároveň větší kontrolu nad kvalitou i dalším rozvojem celého systému," říká Jan Musil, CEO LIKO-S.

PlantBox je patentovaný modulární systém pro vertikální zahrady a živé stěny. LIKO-S jej vyrábí v České republice z recyklovaného materiálu. Systém je navržený tak, aby byl robustní, snadno sestavitelný a dlouhodobě spolehlivý. Díky integrované zásobě vody a promyšlenému rozvodu vláhy navíc zjednodušuje péči o rostliny a umožňuje dostat více zeleně i tam, kde není místa nazbyt.

Systém se dá využít pro okrasné rostliny, pokojovky, balkonovky, bylinky i další venkovní výsadbu podle umístění. Hodí se jak do interiéru, tak do venkovních prostor, kde může být dekorativním i praktickým prvkem zároveň. Vertikální zahrada navíc umožňuje pracovat se zelení i na menší ploše a proměnit běžný balkon, terasu nebo stěnu v živý prvek.

Za značkou Grow Vertical stojí LIKO-S, česká rodinná firma ze Slavkova u Brna, která se více než 30 let věnuje vývoji a výrobě stavebních systémů. V posledních letech zároveň výrazně rozvíjí segment zelených staveb, živých fasád a vertikálních zahrad. Nový projekt tak představuje další krok v přibližování profesionálních zelených řešení širšímu publiku.

Fotky jsou ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1FvDXLcY2Cmff4aXcfzA6-BVV0u7N5hkd?usp=sharing 

Redakční tip, článek Proč si lidé zamilovali vertikální zahrady je ke stažení zde:

https://docs.google.com/document/d/1emnwc2mUonknb7uei4pBfBtQawp95Tg0/edit?usp=sharing&ouid=104627290179696396332&rtpof=true&sd=true 

 

O Grow Vertical

Grow Vertical je nová značka skupiny LIKO-S zaměřená na vertikální zahrady a zelená řešení pro domácnosti i menší projekty. Staví na zkušenostech LIKO-S v oblasti živých staveb a přináší systém PlantBox v dostupnější podobě pro běžné použití.

O společnosti LIKO-S

LIKO-S je česká rodinná firma ze Slavkova u Brna, která se více než 30 let věnuje vývoji a výrobě stavebních systémů. Vedle interiérových řešení a kovovýroby v posledních letech výrazně rozvíjí také segment zelených staveb, živých fasád a vertikálních zahrad.

 

Zdroj: LIKO-S

 

www.liko-s.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

