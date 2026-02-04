Likvidace škody do 24 hodin? Ve Slavii je to možné!

„Modelový případ může vypadat tak, že klient, který ráno cestou do práce nabourá, nám škodu ještě z místa nehody nahlásí, my ji obratem zaregistrujeme, klient pomocí aplikace doloží fotky poškození, odpoledne obdrží vypočítanou výši škody a pokud s rychlou výplatou souhlasí, tak mu od nás další ráno přijdou peníze,“ říká vedoucí oddělení Likvidace pojistných událostí ve Slavia pojišťovně Radek Hanák.
Poškozenou část automobilu nafotí z různých úhlů, včetně detailů a tyto fotky se v aplikaci automaticky nahrají do interního systému Slavia pojišťovny. Technik fotky prohlídne, vytvoří zápis o poškození a ve stejný den spočítá i výši škody. Odpadá tedy jakékoliv papírování, celý proces nic nebrzdí, protože Slavia si vše dělá in-house a výhradně digitálně. S rychlostí likvidace samozřejmě souvisí i významné zvýšení klientské spokojenosti.
Stejný model se zanedlouho chystá Slavia zavést také při likvidaci pojistných událostí u majetkových škod. „Považujeme to za standard. Tuto možnost navíc dvojnásobně ocení třeba klienti po kalamitách, kteří od nás dostanou náhradu škody mnohem rychleji než dříve, a pokud nakonec bude jejich škoda větší, tak jim pak doplatíme zbytek peněz na základě předložených faktur,“ vysvětluje Radek Hanák ze Slavia pojišťovny.
O společnosti Slavia pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 20 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.