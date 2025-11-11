Linde Engineering má za sebou první rok v Brně, práci najdou desítky odborníků

Na podzim 2024 se otevřely nové kanceláře Linde Engineering v Brně. Nový tým tvoří skupina odborníků s bohatými odbornými znalostmi napříč různými obory procesního a systémového inženýrství. Tým se skládá z inženýrů, konstruktérů, projektových manažerů a technických specialistů.
„V současné době tvoří brněnský tým několik desítek zaměstnanců a Linde Engineering plánuje jeho další rozšiřování. Tento růst je v souladu s hlavní strategií společnosti a je reakcí na připravované nové projekty,“ uvedl Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas a.s., pod kterou brněnský tým Linde Engineering spadá.
Linde Engineering Brno se zaměřuje na návrh a realizaci zařízení pro technické plyny, zejména v oblasti vodíku, kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého. Brněnské centrum je jedním z článků globálního inženýrského řetězce skupiny Linde.
Rozšíření týmu reflektuje rostoucí poptávku po technologiích, které pomáhají dekarbonizovat průmysl a zvyšovat energetickou efektivitu. Noví zaměstnanci přinášejí do společnosti nejen hluboké technické znalosti, ale i zkušenosti z různých odvětví průmyslu a vývoje. „Velmi nás těší, že volba sídla nové kanceláře padla právě na Brno. Technické obory zde mají dlouhou tradici a první rok fungování nám ukázal, že to byla správná volba,“ dodává Petr Partsch.
O společnosti Linde
Linde je globální leader v oblasti technických plynů a inženýrství. Dodává inovativní a udržitelná řešení zákazníkům ve více než 100 zemích světa. Technologie společnosti Linde se využívají v celé řadě odvětví od energetiky, přes chemický a potravinářský průmysl až po zdravotnictví. Divize Linde Engineering navrhuje a realizuje zařízení pro výrobu, zkapalňování, separaci a přepravu plynů a patří ke světové špičce ve svém oboru.
Zdroj: Linde Gas