Linde zvyšuje bezpečnost ve zdravotnictví. V nemocnicích proběhly audity skladování medicinálních plynů

„Pro naše zákazníky není vždy snadné orientovat se ve všech legislativních požadavcích, které se týkají skladování plynů nebo tlakových nádob, a to od dokumentace přes školení až po kolaudace. Cílem projektu proto nebylo jen odhalit případná rizika, ale také zvýšit povědomí o bezpečnostních standardech a posílit naši roli spolehlivého partnera,“ vysvětluje Petr Partsch, generální ředitel Linde Gas a.s.
Z celkem 115 oslovených zdravotnických zařízení se bezpečnostní audit realizoval u 52 zákazníků. Nejčastěji se odhalily nedostatky v dokumentaci, například chybějící požární knihy nebo revizní zprávy. K dalším problémům patřilo nesprávné značení skladů, nevhodné skladovací prostory nebo nevyhovující způsob ukládání tlakových lahví.
„Výsledky potvrdily, že bezpečnostní požadavky nejsou vždy plně dodržovány. Díky auditu jsme ale mohli pomoci konkrétně pojmenovat rizika a nabídnout zákazníkům doporučení k nápravě, včetně kontaktů na ověřené dodavatele,“ doplňuje Partsch.
Investice do projektu dosáhla téměř 1,000.000 Kč, přičemž Linde považuje přínosy za zásadní. „Zvýšili jsme bezpečnostní standardy u desítek zdravotnických zařízení a zároveň upevnili naši pozici odpovědného lídra v oblasti medicinálních plynů,“ uzavírá Petr Partsch.
O společnosti Linde
Linde je globální leader v oblasti technických plynů a inženýrství. Dodává inovativní a udržitelná řešení zákazníkům ve více než 100 zemích světa. Technologie společnosti Linde se využívají v celé řadě odvětví od energetiky, přes chemický a potravinářský průmysl až po zdravotnictví. V ČR je Linde Gas největším výrobcem technických, speciálních a medicinálních plynů. Své produkty nabízí zákazníkům na téměř 200 prodejních místech.
Zdroj: Linde Gas
