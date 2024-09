LÍP A SPOLU pořádá homesharingový víkend u Máchova jezera

Homesharing je způsob pomoci rodičům, kteří mají děti s intelektovým znevýhodněním, autismem či kombinovaným postižením. Propojuje tyto rodiny s lidmi, kteří jim s péčí občas pomohou jako tzv. hostitelé.

Hostitelé (rodina, pár či jednotlivec) si berou dítě na předem domluvenou dobu, třeba na dvě odpoledne v měsíci, z jeho rodinného prostředí k sobě domů. Společně tráví čas, jdou na procházku, hrají si nebo spolu uvaří večeři. Dělají to, co dítě baví. Rodiče díky chvíli volného času načerpají nové síly, odpočinou si nebo si zařídí záležitosti, které by jinak nestihli. Děti získají nové přátele, zážitky, zkušenosti a dovednosti. Hostitelům pak homesharing přináší hlavně radost a dobrý pocit ze smysluplné pomoci. Je to také skvělý způsob, jak se podívat na svět jinýma očima, rozvíjet svou kreativitu, trpělivost a empatii.

Rozhovor s pečujícími maminkami, hotel Port, září 2023:

Homesharing již sedm let funguje v několika krajích České republiky, své hostitele má celkem devadesát dětí. Více než tři sta dalších ale na své přátele stále čeká. V Libereckém a Ústeckém kraji nabízí zprostředkování homesharingu organizace LÍP A SPOLU. Hledá pro desítky rodin vhodné zájemce o hostitelství, které po absolvování přípravného kurzu spáruje s vybranou rodinou a dítětem a provází je po celou dobu poskytování homesharingu.

„Homesharing se pro mě stal cestou k lepšímu životu. Jsem víc v pohodě, protože nejsem na všechno sama. Moje dcera Kristýna se na svou hostitelku Blanku vždycky moc těší a večer se vrací spokojená a plná nových zážitků. Mladší dcera Eliška se raduje z toho, že na ni mám víc času,“ říká paní Dagmar z Liberce.

Blanka je také spokojená: „Dělám to, co mě baví a současně je to smysluplné. S Kristýnou musím být tady a teď. Baví mě podívat se na svět očima člověka, který to má jinak než já.“

Zaujala vás možnost věnovat chvíli svého volného času dětem se zdravotním znevýhodněním? „Stát se hostitelem není složité. Stačí se s námi spojit, zúčastnit se přípravného kurzu a pak vám už nic nebrání pomoci pečujícím rodinám nabrat nové síly, dětem odhalit nový svět a zároveň udělat opravdu dobrý skutek. Jsme tu pro vás,“ říká Radka Ondrušková, koordinátorka homesharingu z organizace LÍP A SPOLU.

Rozhovor s hostitelkami v homesharingu, hotel Port, září 2023:

Právě ji můžete kontaktovat s veškerými dotazy ohledně této služby na telefonním čísle +420 733 706 309, nebo e-mailem: radka.ondruskova@lipaspolu.cz. Případně můžete rovnou vyplnit formulář pro zájemce na webu www.lipaspolu.cz.

Homesharing se v České republice mohl začít šířit od roku 2017 především díky štědré podpoře Abakusu – nadačnímu fondu zakladatelů Avastu.

Díky patří také Libereckém a Ústeckému kraji, jejichž zájem a finanční podpora rozvoje homesharingu umožňuje zvyšovat počet pečujících rodin, které mohou tuto formu pomoci využít. Zástupce z krajů zveme i na víkendový pobyt v hotelu Port a jsme velmi vděční, že jim není osud potřebných rodin lhostejný.

