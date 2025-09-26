Od Agent Spaces k tokenizaci
Agent Spaces na Thesis.io jsou konfigurovatelná centra, kde mohou tvůrci publikovat své výzkumy, sdílet výsledky analýz a soustřeďovat komunity pro diskusi o Web3. Díky nové integraci lze tato centra nyní tokenizovat a uvádět přímo na Agents.Land.
Díky tokenizaci překonávají Agent Spaces hranice content hubů. Online tvůrci mohou navrhovat vlastní tokenové modely, umožňující přetavit své odborné znalosti v produkty a budovat hodnotu své značky a komunity prostřednictvím udržitelných on-chain obchodních modelů.
Rozšíření ekonomiky tvůrců
Tvůrci mohou navrhovat vlastní tokenové modely pro podporu různých aktivit:
- Omezený přístup
- Odměny pro komunitu
- Sdílení výnosů mezi přispěvatele
- Fundraising
- Správa na principech DAO (decentralizované autonomní organizace)
První tokenizovaný komunitní prostor, $GALAC, dosáhl vrcholné tržní hodnoty více než 470.000 dolarů za pouhých devět dní. Jeho cesta od obchodního centra k velké komunitě a nakonec k živému tokenu dokazuje, jak velký potenciál v sobě tento model nese.
Jak to funguje
Tokenizace je plně bez kontroly přístupu (permissionless) a je otevřená pro Premium uživatele platformy Thesis.io nebo stakery 10.000 $ORAI. Postup je velmi jednoduchý:
1. Vytvořte a přizpůsobte si svůj Agent Space na Thesis.io.
2. Připojte se k platformě Agents.Land pomocí peněženky nebo API klíče.
3. Nakonfigurujte a spusťte: zvolit si můžete název, symbol, popis, alokaci tvůrce (až 80 %), harmonogram vestingu a odkazy na sítě.
Spuštění probíhá v několika fázích: alokace předplatného pro stakery $ORAI a $MAX, komunitní kolo, veřejné kolo a nakonec migrace na decentralizované burzy.
Co vám to přinese
Propojením Agent Spaces na platformě Thesis.io s tokenizací bez kontroly přístupu získají tvůrci více než jen viditelnost. Získávají také nástroje k budování komunitních ekonomik kolem svého výzkumu a diskusí. Uživatelé sklízejí výrazné bonusy za připojení a promotéři těží z rozšíření Spaces.
Pro nastartování této dynamiky zavádí Agents.Land program týdenních odměn pro tvůrce Weekly Creator Rewards, v němž získají nejúspěšnější launche tokenů týdně více než 5000 USD. Tyto odměny, financované z Treasury Pool a škálované s každým dokončeným projektem, přinášejí angažovaným tvůrcům vedle uznání také hmatatelné zisky.
Objevte Agent Spaces a možnosti tokenizace na Thesis.io!
O platformě Agents.Land
Agents.Land je průkopnická launchpad platforma pro tokenizované AI agenty na Solaně a Oraichainu, která tvůrcům umožňuje nasazení na jedno kliknutí, spravedlivé budování trhu na bázi launchů a robustní konfigurační nástroje, díky nimž mohou spouštět, zpeněžovat a škálovat AI značky a aktiva nové generace.
KONTAKT: Minh Ha Khong, marketing@orai.io