Listing agentů bez kontroly přístupu na Agents.Land: Rozšíření ekonomiky tvůrců na bázi AI

Autor:
  10:19
New York 26. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Projekt Agents.Land od Oraichain Labs spouští novou platformu pro permissionless (bez kontroly přístupu) tokenizaci a zalistování Agent Spaces vytvořených na Thesis.io. Tato integrace umožňuje tvůrcům transformovat své pracovní prostory pro tvorbu obsahu na tokenové huby, které dokonale propojují výzkum, rozvíjení komunity a on-chain pobídky v jediném prostředí.

Od Agent Spaces k tokenizaci

Agent Spaces na Thesis.io jsou konfigurovatelná centra, kde mohou tvůrci publikovat své výzkumy, sdílet výsledky analýz a soustřeďovat komunity pro diskusi o Web3. Díky nové integraci lze tato centra nyní tokenizovat a uvádět přímo na Agents.Land.

Díky tokenizaci překonávají Agent Spaces hranice content hubů. Online tvůrci mohou navrhovat vlastní tokenové modely, umožňující přetavit své odborné znalosti v produkty a budovat hodnotu své značky a komunity prostřednictvím udržitelných on-chain obchodních modelů.

Rozšíření ekonomiky tvůrců

Tvůrci mohou navrhovat vlastní tokenové modely pro podporu různých aktivit:

  • Omezený přístup
  • Odměny pro komunitu
  • Sdílení výnosů mezi přispěvatele
  • Fundraising
  • Správa na principech DAO (decentralizované autonomní organizace)

První tokenizovaný komunitní prostor, $GALAC, dosáhl vrcholné tržní hodnoty více než 470.000 dolarů za pouhých devět dní. Jeho cesta od obchodního centra k velké komunitě a nakonec k živému tokenu dokazuje, jak velký potenciál v sobě tento model nese.

Jak to funguje

Tokenizace je plně bez kontroly přístupu (permissionless) a je otevřená pro Premium uživatele platformy Thesis.io nebo stakery 10.000 $ORAI. Postup je velmi jednoduchý:

1. Vytvořte a přizpůsobte si svůj Agent Space na Thesis.io.

2. Připojte se k platformě Agents.Land pomocí peněženky nebo API klíče.

3. Nakonfigurujte a spusťte: zvolit si můžete název, symbol, popis, alokaci tvůrce (až 80 %), harmonogram vestingu a odkazy na sítě.

Spuštění probíhá v několika fázích: alokace předplatného pro stakery $ORAI a $MAX, komunitní kolo, veřejné kolo a nakonec migrace na decentralizované burzy.

Co vám to přinese

Propojením Agent Spaces na platformě Thesis.io s tokenizací bez kontroly přístupu získají tvůrci více než jen viditelnost. Získávají také nástroje k budování komunitních ekonomik kolem svého výzkumu a diskusí. Uživatelé sklízejí výrazné bonusy za připojení a promotéři těží z rozšíření Spaces.

Pro nastartování této dynamiky zavádí Agents.Land program týdenních odměn pro tvůrce Weekly Creator Rewards, v němž získají nejúspěšnější launche tokenů týdně více než 5000 USD. Tyto odměny, financované z Treasury Pool a škálované s každým dokončeným projektem, přinášejí angažovaným tvůrcům vedle uznání také hmatatelné zisky.

Objevte Agent Spaces a možnosti tokenizace na Thesis.io!

O platformě Agents.Land

Agents.Land je průkopnická launchpad platforma pro tokenizované AI agenty na Solaně a Oraichainu, která tvůrcům umožňuje nasazení na jedno kliknutí, spravedlivé budování trhu na bázi launchů a robustní konfigurační nástroje, díky nimž mohou spouštět, zpeněžovat a škálovat AI značky a aktiva nové generace.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780996/Permissionless_Agent_Listing_Agents_Land_Enriching_The_AI_driven_Creator_Economy.jpg 

KONTAKT: Minh Ha Khong, marketing@orai.io

 

 

