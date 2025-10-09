Literárně-hudební večer na počest Roque Daltona v Kavárně Slavia

Roque Dalton je považován za jednoho z nejlepších básníků Latinské Ameriky. Psal emocionálně silná, někdy sarkastická a obrazotvorná díla pojednávající o životě, smrti, lásce a politice. V roce 1969 pracoval v Praze jako novinář. Ve stejném roce získal Cenu poezie Casa de las Américas za knihu napsanou v Praze – Taberna y otros lugares (Hospoda a jiná místa).
Začátek představení 15. října 2025 v 19:00, vstup do restaurace Parnas na Smetanově nábřeží 2, Praha, Staré město.
Zdroj: Café & Restaurant Slavia