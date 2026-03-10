Literární festival Slovenské jaro 2026

Praha 10. března 2026 (PROTEXT) - Literární festival Slovenské jaro 2026 pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila proběhne od 19. března do 28. května 2026. Slovenské jaro představuje cyklus jedenácti autorských čtení a besed se slovenskými spisovateli, kteří v současnosti výrazně ovlivňují slovenské kulturní prostředí. Festival zahájí Magdaléna Vášáryová, Jiří Drahoš a Ondřej Vaculík ve čtvrtek 19. března od 17 hodin v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Dolní sál, Praha 1).

Úvodní debata o současné slovenské literatuře nabídne vystoupení literárních vědců z Ústavu slovenskej literatúry SAV Ľubice Schmarcové a Viliama Nádaskaye. Oba se aktivně podílejí na literárním dění prostřednictvím recenzí a odborných textů; Viliam Nádaskay je zároveň autorem tří básnických sbírek. Diskusi povede Michal Jareš z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Cílem večera je představit hlavní tendence slovenské literatury posledních let a otevřít prostor pro širší kontext jejího vývoje.

Následujících jedenáct autorských čtení a besed proběhne vždy od 17 hodin v klubovně Českého centra PEN klubu (Kolowratský palác, Ovocný trh 6, 2. patro, Praha 1). V průběhu března, dubna a května zde svou tvorbu představí Veronika Šikulová, Martin M. Šimečka, Mária Bátorová, Dominika Moravčíková, Peter Milčák, Lukáš Cabala, Peter Juščák, Pavol Rankov, Marián Hatala, Milan Richter a Silvester Lavrík.

Smyslem festivalu je hlubší poznání současné slovenské literatury i kulturního, společenského a případně politického prostředí, v němž vzniká a které se do ní promítá prostřednictvím životních zkušeností autorů. Festival otevírá otázky, v čem se může slovenská tvorba lišit od české, z jakých inspirací a reflexí vychází a na jaké podněty reaguje.

Jedním z cílů je rovněž navázání a posílení kontaktů mezi českými a slovenskými spisovateli – tedy snaha o obnovení živějších vztahů mezi českou a slovenskou literaturou, podobně jako tomu bylo v tíživých poměrech tzv. normalizace, kdy si autoři vzájemně poskytovali podporu.

S ohledem na současný politický vývoj na Slovensku i v České republice může být vzájemná podpora a kulturní sounáležitost literárních tvůrců obou zemí důležitou vzpruhou a může přispět k obraně a kultivaci veřejného prostoru i demokratických hodnot.

Krédo festivalu: Literatura je nedílnou součástí umění, které tvůrcům poskytuje naději i v časech, kdy doba selhává.

 

Zdroj: České centrum Mezinárodního PEN klubu

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

