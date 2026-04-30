Litobal s.r.o. – Lídr v ekologické výrobě papírových obalů

Litobal s.r.o. se specializuje na výrobu a distribuci papírových tašek, sáčků, kartonáže a roliček, které jsou ideální pro různé průmyslové a maloobchodní aplikace. Firma klade důraz na lokální výrobu v České republice, což zajišťuje rychlé dodávky a vysokou kvalitu.
Mezi klíčové produkty patří:
- Papírové tašky: Ekologické a potištěné varianty, které slouží jako chodící reklama pro zákazníky.
- Papírové sáčky: Prodyšné obaly vhodné pro potraviny a jiné zboží.
- Kartonáž: Krabice na míru dle přání zákazníka.
- Roličky: Cenově dostupné role papíru pro široké využití.
V roce 2026 Litobal hlásí významné úspěchy v ekologii – ušetřil přes 71 tisíc kg emisí CO2, což odpovídá vysazení 2125 stromů. Společnost má certifikace od Bisnode, včetně AAA ratingu, který potvrzuje její spolehlivost a finanční stabilitu. Kromě toho provozuje e-shop, kde zákazníci mohou nakupovat obaly bez potisku s velkoobjemovými slevami a rychlým dodáním.
"Naším cílem je dávat papíru nový život a přispívat k udržitelné budoucnosti," říká jednatel společnosti. "Jsme hrdí na to, že naše produkty nejen chrání zboží, ale i životní prostředí."
Litobal s.r.o. byla založena v roce 2004 a sídlí v Praze (IČO: 28660976). Firma v oblasti recyklovaných materiálů a spolupracuje s partnery po celé Evropě. Více informací naleznete na webu www.litobal.cz.
Zdroj: Litobal s.r.o.