Litoměřicko, objednej si Mekáč až domů!

Poslední úpravy, úklid a závěrečné kolo tréninku zaměstnanců – takto to teď vypadá v McDonald's Terezín, který už zítra otevře brány svým hostům. Pro provozovatele Zdeňka Prajse jde už o čtvrtou restauraci: „Na otevření se opravdu těším a zároveň věřím, že si k nám zákazníci najdou cestu. V nabídce nechybí legendy jako Big Mac, nicméně přinášíme i kuřecí novinky nebo limitované edice. Práci u nás našlo několik desítek lidí, nicméně stále je pár míst volných. Budeme rádi, když se místní zapojí do našeho společného úspěchu. Na všechny se těšíme!“ Restaurace může zaměstnat zhruba 50 lidí na nejrůznější typy úvazků, sezónně to může být až 70 zaměstnanců.

Terezínská restaurace je pro snížení energetických nároků na provoz vybavena solárními panely. Těmi už je vybaveno několik restaurací po celém Česku a jejich počet stále roste. Interiér byl proveden v designu Luna, který nabízí čisté linie, moderní barvy a všudypřítomný kruh symbolizující sounáležitost a propojení mezi lidmi. Pro zákazníky je připraveno 81 míst k sezení uvnitř a 38 na venkovní zahrádce s herním prvkem pro děti. Nechybí digitální kiosky či možnost objednat si produkty přímo od stolu pomocí aplikace McDonald's.

Proč padla volba právě na Terezín vysvětluje ředitel developmentu řetězce pro Česko a Slovensko Aleš Hrabák: „Stále častěji míříme do menších měst, abychom byli našim fanouškům a hostům blíže. Litoměřicko je krásným regionem, do kterého každý rok zamíří statisíce návštěvníků. Chceme tady být nejen pro ně, ale samozřejmě také pro místní.“

128. restaurace McDonald’s v Česku se otevře již zítra v 12:00 hod. Poté bude otevřena každý den od 6:00 do 24:00 hod., včetně McDrive. Rozvážková služba McDelivery bude spuštěna na začátku března, následně bude k dispozici každý den od 10:30 do 21:30 hod.

Zdroj: McDonald’s

