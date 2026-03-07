LiuGong na veletrhu CONEXPO 2026: elektrická a integrovaná řešení

Elektrická řešení pro nižší provozní náklady
Mezi představenými stroji byly bezemisní rypadlo 922FE a kolové nakladače 870HE a 820TE, které představují rozšiřující se portfolio elektrických strojů společnosti LiuGong na americkém trhu. Tyto stroje nabízejí o více než 40 % nižší provozní náklady díky sníženému opotřebení dílů, kapalin a filtrů a zjednodušené údržbě. Díky tichému provozu a okamžitému točivému momentu jsou vhodné pro městské stavby, demolice a projekty veřejného sektoru citlivé na emise.
Elektrická zařízení společnosti LiuGong jsou nyní v provozu ve více než 60 zemích a jejich celkový prodej přesáhl 60 000 kusů.
Dieselové zařízení pro vysoce produktivní aplikace
Pro náročné aplikace představila společnost LiuGong rypadlo 952F a kolový nakladač 856T, poháněné motory Cummins Tier 4 Final / Stage V. Tyto stroje, určené pro těžbu v lomech, dolování a rozsáhlé infrastrukturní projekty, kladou důraz na odolnost a nepřetržitý provoz v náročných a odlehlých prostředích.
Přesné zařízení, které chrání marže projektu
Společnost LiuGong také představila speciální zařízení, jako je motorový srovnávač 4215D a válec 6608F, a zdůraznila jeho schopnosti v oblasti přesného srovnávání a zhutňování. Pokročilá přesnost srovnávání a integrované technologie zhutňování pomáhají snížit množství oprav souvisejících s odstraňováním materiálu, výměnou vozovky a přemístěním pracovníků, což zákazníkům umožňuje dodržovat harmonogramy a kontrolovat provozní náklady.
Jednotný ekosystém zařízení
Přidání buldozeru TD16N doplňuje produktovou nabídku společnosti LiuGong v hlavních kategoriích zemních strojů. Standardizované telematické a diagnostické systémy umožňují konzistentní monitorování a servisní podporu napříč různými typy strojů, což zjednodušuje správu vozového parku a poprodejní služby.
Zapojení zákazníků
Kromě vystavení strojů uspořádala společnost LiuGong na stánku F18033 také sérii podcastů „Rozhovory s náročnými zákazníky", ve kterých zákazníci a prodejci sdíleli své zkušenosti a postřehy z reálného světa ohledně výkonu, spolehlivosti a dopadu strojů LiuGong na jejich podnikání.
„Nároční zákazníci nemají čas na složitosti," řekl Andrew Ryan, prezident společnosti LiuGong North America. „Potřebují jednoho partnera, na kterého se mohou spolehnout po celou dobu práce – od prvního výkopu až po finální úpravu terénu. Naším cílem je dodávat odolné a efektivní stroje s podporou jednotné servisní sítě."
Vytváření hodnoty prostřednictvím spolupráce
Čtyři dny před veletrhem CONEXPO-CON/AGG uspořádala společnost LiuGong North America dvoudenní konferenci prodejců, na které se sešli místní prodejci, aby diskutovali o trendech v oboru a strategiích budoucího rozvoje. Zástupci prodejců byli také vyzváni, aby se podělili o své zkušenosti z trhu a příběhy o úspěchu. Obsáhlé výměny názorů dále posílily partnerství a položily pevný základ pro další expanzi na trhu.
Dne 4. března oslavily společnosti LiuGong a Cummins 30 let globální spolupráce. K dnešnímu dni je více než 300 000 strojů LiuGong po celém světě vybaveno motory Cummins, zatímco společnost Guangxi Cummins od svého založení vyrobila více než 300 000 motorů, což odráží sílu dlouholetého partnerství.
Závazek vůči americkému trhu
Dne 2. března uspořádala společnost LiuGong tiskovou konferenci, které se zúčastnilo téměř 50 významných představitelů odvětví a hlavních médií. Luo Guobing, prezident společnosti LiuGong, Li Dongchun, viceprezident společnosti LiuGong, a Andrew Ryan, prezident společnosti LiuGong North America, oznámili nejnovější strategii společnosti a zodpověděli otázky novinářů týkající se trendů v odvětví a plánů budoucího rozvoje. Díky rozšířenému portfoliu a zaměření na zákazníky společnost LiuGong znovu potvrdila svůj dlouhodobý závazek vůči místnímu trhu. Společnost bude i nadále rozšiřovat svou nabídku, aby vyhověla měnícím se požadavkům na staveništích, a poskytovat spolehlivá a komplexní řešení pro širokou škálu aplikací.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2926770/DSC00158.jpg
KONTAKT: LiuGong Global Brand and Marketing, overseas.marketing@liugong.com; Nicole Peng, pengpingping1@liugong.com; Arthur Ou, oulinning@liugong.com