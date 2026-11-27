Světová premiéra nových těžebních strojů
Společnost LiuGong na veletrhu představila tři nové těžební stroje. Prvním je ultravelké 400tunové rypadlo 9400F disponující lopatou o objemu 22 kubických metrů a plně elektronicky řízeným hydraulickým systémem pro velkoplošnou povrchovou těžbu. Následuje čistě elektrický kolový nakladač 8128TE, který využívá architekturu distribuovaného přímého pohonu na koncích náprav pro přesné nezávislé řízení kol a dosahuje účinnosti převodovky až 95 %. Třetí novinkou je pak čistě elektrický důlní nákladní vůz DE100CE pro rozsáhlé těžební operace v povrchových dolech, který kombinuje všestrannou využitelnost s nízkými náklady na provoz a údržbu.
Kromě těchto novinek se na veletrhu představilo také terénní rypadlo 915FSE, čistě elektrický motorový grejdr 4280DE a několik elektrických kolových rypadel.
Dokonalejší bezobslužné stroje díky inteligentním technologiím
Společnost LiuGong také nedávno uzavřela strategické partnerství se společností NetEase LingDong, v jehož rámci firmy společně představily bezobslužné elektrické rypadlo 922FE s integrovanou umělou inteligencí. Stroj, vybavený modelem Lingjue 2.0 World-Action Model (WAM), dokáže rozumět přirozeně formulovaným příkazům, rozpoznávat své okolí a plánovat pracovní trasy, přičemž autonomně provádí výkopové práce, vyhýbá se překážkám a nakládá nákladní vozy.
V oblasti vyhrazené pro praktické ukázky jsme mohli vidět spolupráci bezobslužného kolového nakladače 856TE, elektrického pásového rypadla 922FE, vodíkového kolového nakladače 856TE FCEV a elektrického sklápěče DT700CE jako příklad ekologického a inteligentního pracoviště a zároveň demonstraci potenciálu integrovaných řešení v oblasti inteligentní těžby i bezobslužných stavebních strojů.
Technologické inovace
V technologické zóně společnost LiuGong představila technologii distribuované hydrauliky, která přináší až 30% celkovou úsporu energie, baterie pro stavební stroje s krytím IP67, vodíkovou technologii umožňující studené starty při teplotě -30 °C, palubní hlášení poruch na bázi AI s přesností přes 95 % či inteligentní těžební systém, který podporuje koordinované dálkové řízení vozového parku.
Širokorozchodné sklápěče míří do zahraničí
V den zahájení veletrhu doručila společnost LiuGong první zahraniční dodávku hybridních širokorozchodných (wide-body) sklápěčů DW165CH, a to integrované indonéské energeticko-těžební skupině PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (Alamtri). Tento úspěch zdůraznil konkurenceschopnost ekologického těžebního vybavení LiuGong i na zahraničních trzích.
Také do budoucna je společnost LiuGong připravena vyvíjet zařízení a inteligentní technologie pro praktické využití v těžebním průmyslu i jinde.
Kontakt: Globální oddělení společnosti LiuGong pro značku a marketing, overseas.marketing@liugong.com
Tiffany Zhang, zhangtianyi@liugong.com; Nicole Peng, pengpingping1@liugong.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60288.