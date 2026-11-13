LiuGong sdružuje partnery na Global Dealer Conference 2026. Společně hledají cestu k udržitelnější budoucnosti

Akci zahájil 10. listopadu slavnostní ceremoniál pod širým nebem a dynamické ukázky strojů. Zheng Jin, předseda představenstva společnosti LiuGong, pronesl úvodní projev, v němž zhodnotil vývoj společnosti LiuGong a znovu potvrdil její odhodlání uspokojovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovací, posouvat odvětví vpřed pomocí ekologických a inteligentních řešení a posilovat partnerství po celém světě.
Celkem zde bylo vystaveno 210 strojů, z nichž 96 využívalo nové zdroje energie, a to z těchto osmi oblastí: těžba, lomy a kamenivo, silniční stavby, komunální projekty, infrastruktura, průmyslové provozy, zemědělství a lesnictví a ropný a plynárenský průmysl. Jedenáct strojů předvedlo integrované těžební operace v sedmi scénářích, přičemž zdůraznilo koordinované využití elektrických, autonomních a dálkově ovládaných zařízení v náročných podmínkách. Dalších 16 strojů bylo k dispozici pro praktické vyzkoušení.
Na rok 2026 zároveň připadá 60. výročí kolových nakladačů značky LiuGong. Od vyvinutí prvního čínského kolového nakladače v roce 1966 společnost LiuGong neustále zdokonaluje své produkty a technologie. Letos získaly její kolové nakladače řady T ocenění Red Dot Award 2026 v kategorii produktového designu, což je již třetí ocenění Red Dot Award, které společnost obdržela.
Konference, která se konala 11. listopadu, se zaměřila na firemní strategii a rozvoj podnikání. Vedení společnosti LiuGong představilo aktuální informace o celkových obchodních výsledcích společnosti a jejích zahraničních aktivitách, zhodnotilo pokrok v roce 2026 a nastínilo priority pro budoucí růst. V první polovině roku 2026 dosáhly zahraniční tržby společnosti LiuGong rekordní výše a představovaly více než 50 % celkových tržeb společnosti. Do budoucna bude společnost LiuGong i nadále prosazovat svou dvojí strategii globalizace a elektrifikace. Zaměří se při tom na inovace produktů, servisní kapacity, efektivitu dodávek a lokalizaci.
Dalším klíčovým tématem byla udržitelnost. V rámci iniciativy Green Alliance se společnost LiuGong spolu se svými globálními prodejci a partnery snaží o udržitelnější budoucnost a tento závazek nyní potvrdila. Součástí konference bylo také představení nových produktů v oblasti nových energií, diskusní panel věnovaný elektrifikaci průmyslu a souběžná fóra zaměřená na zelené technologie, inteligentní aplikace a tržní příležitosti. Výjimečným úspěchům a příspěvkům se také dostalo odměny v podobě cen, čímž se dále posílila spolupráce v rámci globální sítě společnosti LiuGong.
V průběhu konference podepsaly společnost LiuGong a její globální prodejci a zákazníci předběžné dohody, čímž dosáhly nového historického maxima. To odráží silnou důvěru trhu v produkty a řešení společnosti LiuGong i odhodlání jejích globálních partnerů.
Od uspořádání své první Globální konference prodejců v roce 2004 společnost LiuGong tuto každoroční akci nadále využívá jako platformu k posilování vztahů s globální sítí prodejců. Dne 26. listopadu se oslavuje výročí založení společnosti LiuGong, zatímco Globální den zákazníků 11•26 připomíná dlouhodobý závazek společnosti vůči svým zákazníkům a partnerům.
Společnost LiuGong bude i nadále prosazovat ekologickou a inteligentní transformaci odvětví prostřednictvím inovací, posilovat globální partnerství a dodávat konkurenceschopné produkty a řešení zákazníkům po celém světě.
KONTAKT: Globální značka a marketing společnosti LiuGong, overseas.marketing@liugong.com; Nicole Peng, pengpingping1@liugong.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60053.