Living Lab na brněnském výstavišti nabídne prostor pro inovace a spolupráci

"Brněnské výstaviště se svou strategickou polohou a infrastrukturou poskytuje ideální zázemí pro realizaci Living Labu. Unikátnost našeho areálu, kde se historie a tradice snoubí s budoucností, je zcela mimořádná, a to i ve světovém měřítku. Věřím, že ve spolupráci s partnery se podaří vybudovat celoroční platformu pro pilotní testování a zdokonalování technologických inovací, což urychlí jejich zavedení do praxe,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. Kromě výstavních pavilonů, administrativních budov a hospodářských objektů je na výstavišti k dispozici i 10 km zpevněných komunikací s různými typy povrchů, přes 500 sloupů veřejného osvětlení, více než 1200 stromů a plochy zeleně, optická kabeláž a datové centrum. "Nespornou výhodou pro realizaci podobného typu projektu je to, že areál má charakter veřejného prostoru, avšak jedná se o uzavřené prostředí s vlastním provozním režimem a legislativními podmínkami umožňujícími testování prototypů a nových produktů,“ doplnil Kubata. Hlavními oblastmi, na které se živá laboratoř zaměří, budou smart cities technologie, mobilita budoucnosti, Průmysl 4.0 a přírodní vědy ve spojení s edukací.

Souhra institucí při podpoře BVV Living Labu

Společné memorandum o spolupráci rozvíjející živou laboratoř podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Svaz měst a obcí, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a společnost Veletrhy Brno. Podporu vyjádřily také Jihomoravská agentura pro veřejné inovace (JINAG) a Jihomoravské inovační centrum (JIC). Cílem společné snahy je vytvořit středoevropský hub pro propojování aktérů, know-how a aktivit na poli chytrých řešení. "Ambicí nově vznikajícího projektu je zapojit do jeho fungování celý inovační ekosystém, včetně vládních institucí, univerzit, soukromých firem, neziskových organizací a občanů. Snahou je přiblížit technologie i k zahraničním partnerům a představit je tak v mezinárodním prostředí,“ sdělila Marie Zezůlková, manažerka projektu BVV Living Lab.

Prezentace projektu na EXPO 2025 v Japonsku

BVV Living Lab se představí také na světové výstavě EXPO 2025, jejímž dějištěm bude od 13. dubna do 13. října 2025 japonská Ósaka. Veletrhy Brno podepsaly memorandum o podpoře výstavy s generálním komisařem české účasti. "Věříme, že se staneme součástí českého národního pavilonu, už jen z ohledu na náš zájem přivést japonské inovativní firmy do České republiky a na brněnské výstaviště. S generálním komisařem české účasti jsme podepsali memorandum o podpoře výstavy, a právě projekt živé laboratoře by se měl stát součástí české prezentace. Je to pro nás logický krok ve smyslu prezentovat česká chytrá řešení a dát jim prostor k dalšímu rozvoji,“ doplnil Kubata.

Součástí BVV Living Lab je učebna Archimedes

V rámci brněnského Living Labu postavila společnost EduVision plně funkční exponát venkovní učebny ARCHIMEDES. Jedná se o součást celosvětové sítě venkovních učeben, propojených pracovním portálem pro spolupráci škol, učitelů a žáků. V areálu výstaviště bude Archimedes sloužit zejména jako outdoorové edukační centrum, které poskytne návštěvníkům praktické ukázky a inspiraci nejen v oblasti smart city technologií. Tento multifunkční prostor bude prezentovat nejnovější technologické prvky přispívající k chytrému a udržitelnému životu ve městě. Mimo to bude centrum sloužit jako místo pro různé semináře, workshopy či aktivity.