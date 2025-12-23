Living Lab v Liberci stojí za vznikem aplikace pro domácí péči osob s poraněním míchy

Prototyp aplikace vyzkoušelo 20 pacientů a pečujících. Jejich zpětná vazba sehrála klíčovou roli při úpravách a finálním doladění řešení. "Aplikace mi pomáhá nezapomínat na změnu polohy a dává mi větší jistotu v domácí péči," uvedl jeden z pacientů.
Pozitivní ohlasy přicházejí také od zdravotníků z Krajské nemocnice Liberec. Oceňují zejména vyšší motivaci pacientů a možnost věnovat se více individuálně přizpůsobené terapii místo opakování základních doporučení.
Největší výzvou projektu byla koordinace pacientů, zdravotníků a dalších zapojených aktérů. Tým ji vyřešil pomocí krátkých, prakticky zaměřených workshopů, které umožnily rychlé testování a úpravy aplikace. Ověřenou aplikaci nyní dále rozvíjí technologický partner Mebster s podporou národních inovačních grantů. Do budoucna se počítá s pilotním nasazením v dalších českých spinálních centrech.
