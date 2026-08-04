Lockton představuje Lockton SAGE: první jednotnou platformu pro podnikovou inteligenci v oboru

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Kansas City (Missouri) 4. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Platforma byla vyvinuta speciálně za účelem, aby v širokém měřítku přinášela plný potenciál vlastních dat společnosti Lockton, pokročilých analytických nástrojů, funkcí založených na umělé inteligenci a specializovaných odborných znalostí do rozhodovacích procesů klientů

Společnost Lockton, největší soukromá pojišťovací makléřská a riziková poradenská firma na světě, dnes oznámila rozšíření dostupnosti platformy Lockton SAGE, své podnikové datové platformy speciálně navržené tak, aby plně využila potenciál vlastních dat společnosti Lockton, pokročilé analytiky, funkcí založených na umělé inteligenci a specializovaných odborných znalostí při rozhodování klientů.

Platforma Lockton SAGE, která byla poprvé představena v rámci divize Lockton Re, se nyní rozšiřuje na rozsáhlejší podnikání společnosti v USA s funkcemi zahrnujícími oblasti řešení rizik, řešení pro zaměstnance a zajištění.

V době, kdy četné organizace stojí před stále složitějšími rozhodnutími týkajícími se pracovní síly, financí a rizik, mnoho z nich se potýká s problémem nesouvislých dat, izolovaných poznatků a rostoucí vlnou samostatných nástrojů umělé inteligence, které nedokážou poskytnout ucelený obraz situace.

„Žádná společnost není v lepší pozici, aby vedla klienty do éry umělé inteligence, než Lockton, ale technologie sama o sobě nikdy není výhodou. Skutečný dopad pramení z kombinace výkonné inteligence s výjimečnými lidmi," uvedl Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Lockton. „Naše data, technologie a odborné znalosti jsme budovali společně v průběhu času, nikoli je jen dodatečně připojili prostřednictvím akvizic, a proto fungují jako jeden celek. Vytvořili jsme Lockton SAGE, abychom zlepšili práci našich poradců. Poskytujeme jim tak přehled, díky kterému mohou klientům nabídnout chytřejší a individuálnější způsob, jak se vypořádat s riziky a dosáhnout lepších výsledků. Společnosti, které budou v příštím desetiletí udávat směr, budou ty, které spojí skvělou technologii se skvělými lidmi, a právě na to se zaměřujeme."

Lockton SAGE byl vytvořen, aby to vše propojil.

Lockton SAGE využívá funkce založené na umělé inteligenci k odhalení vzorců, priorit a doporučení, které jsou pro podnikání každého klienta nejdůležitější.

Od dat k rozhodnutí – a to rychle

Lockton SAGE propojuje pojistné smlouvy, nabídky, pojistné události a rizika a kombinuje analytiku založenou na umělé inteligenci s lidskými zkušenostmi, aby klientům poskytla rychlejší a chytřejší poradenství v momentech, kdy na rozhodnutích záleží nejvíce. Odhalováním vzorců, předvídáním vznikajících rizik a včasným poskytováním praktických doporučení pomáhá tato platforma organizacím zmírňovat problémy ještě předtím, než se zvětší. Takto snižuje současné náklady a zároveň vytváří větší finanční a provozní odolnost pro budoucnost.

Co klienti získávají

Pro klienty to znamená přechod od pevně dané pojistné platformy k personalizovanému provoznímu prostředí – takovému, které kombinuje špičkové služby se zkušenostmi přizpůsobenými jejich podnikání, prioritám a ukazatelům, na kterých jim nejvíce záleží.

Ve všech fázích životního cyklu pojištění převádí Lockton SAGE propojené informace na hluboké porozumění podnikání a rizikovému profilu klienta, doplněné o poznatky specifické pro jeho cíle a záměry – od dat, která proces zahajují, až po poradenství, které následuje po sjednání pojištění:

  • Podrobnější data, menší zátěž – Spolupráce v reálném čase a automatizovaný sběr dat nahrazují ruční shromažďování informací. Takto se snižuje administrativní zátěž spojená s nákupem a správou pojistného krytí a zároveň se vytváří ucelenější a kvalitnější přehled o rizicích každého klienta.
  • Hlubší analýzy – Získané poznatky pokrývají všechna rizika klienta a jdou nad rámec obecného srovnávání s referenčními hodnotami až k přizpůsobeným, do budoucna orientovaným pohledům na konkrétní rizikový profil daného klienta.
  • Chytřejší strukturování – Klienti získávají více možností pro přenos a řízení rizik, a to díky přehledu v reálném čase o volbou mezi finančními výnosy a rizikem jakékoli programové struktury ještě předtím, než jsou rozhodnutí definitivně schválena.
  • Optimalizované sjednávání pojištění – Všechny produkty, segmenty a pojistitelé jsou průběžně analyzovány, což klientům poskytuje nejlepší možný přehled o trhu a umožňuje výběr nejúčinnějšího pojistného krytí.
  • Více poradenství – Efektivita založená na platformě umožňuje společnosti Lockton Associates věnovat více času strategickému poradenství, jež se opírá o vztahy na trhu, které jsou při zastupování zájmů klientů nejdůležitější.

Stvořeno pro dlouhodobou strategii

Díky tomu, že je společnost Lockton v soukromém vlastnictví, může se zaměřit na dlouhodobý výhled a cíleně investovat do flexibilní architektury platformy, která dokáže průběžně začleňovat špičkové modely umělé inteligence, jež mění to, jak organizace hodnotí rizika. Výsledkem je platforma navržená tak, aby neustále inovovala, přizpůsobovala se a třídila podle potřeb klientů – a tím předběhla požadavky trhu, místo aby na ně pouze reagovala.

„Trh je plný nástrojů, ale klienti potřebují správné informace – propojené, vycházející z kontextu a postavené na tom, jak ve skutečnosti rozhodují. Lockton SAGE je náš závazek poskytovat přesně to. Nejedná se o jediný produkt. Je to souhrn odborných znalostí společnosti Lockton, které společně přispívají k tomu, aby měl každý klient větší jistotu v každé fázi rozhodování."

— Claude Yoder, ředitel pro data, analytiku a digitální technologie, Lockton

Lockton SAGE vytváří škálovatelný základ pro neustálé inovace a rozšiřuje hodnotu, kterou společnost Lockton přináší v rámci každého vztahu s klientem. A protože Lockton SAGE v průběhu času neustále rozvíjí nové znalosti, jeho hodnota se s růstem společnosti Lockton i jejích klientů dále zvyšuje a poskytuje spolupracovníkům společnosti Lockton nástroje a poznatky potřebné k poskytování fundovanějšího a účinnějšího poradenství. Další informace najdete na stránkách LocktonSAGE.com.

O společnosti Lockton

To, co odlišuje společnost Lockton od ostatních, je zároveň to, co ji činí lepší: nezávislost. Díky tomu, že je Lockton v soukromém vlastnictví, se téměř 15 000 spolupracovníků působících ve více než 180 zemích může plně soustředit na rizikové a pojistné potřeby klientů. Díky odborným znalostem s celosvětovým dosahem nabízí Lockton hluboké porozumění, které je nezbytné k dosažení vynikajících výsledků.

 

KONTAKT: Adam Sechrist, vedoucí podnikové komunikace pro USA, 913.488.9104, Adam.Sechrist@lockton.com

 

 

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