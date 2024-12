Lockton představuje novou globální praxi parametrického pojištění

„V posledních třech letech skupina Lockton významně investovala do odborných znalostí a zdrojů v oblasti parametrického pojištění v USA, Latinské Americe, Evropě a Singapuru," uvedl Diego Monsalve, vedoucí oddělení rizik pro Latinskou Ameriku a Karibik a vedoucí mezinárodního oddělení parametrických řešení. „Tento globální tým má jedinečnou pozici pro řešení problematiky řízení rizik našich klientů prostřednictvím inovací a poskytuje jim špičková řešení, která od společnosti Lockton očekávají. Jsme nadšeni, že můžeme naše klienty díky této iniciativě podpořit."

Vzhledem k rostoucí četnosti a závažnosti přírodních katastrof, jako jsou hurikány a lesní požáry, a k novým rizikům, včetně kybernetických hrozeb a narušení dodavatelského řetězce, roste potřeba doplňkových pojistných řešení. Podle společnosti Global Market Insights by měl trh parametrického pojištění do roku 2032 dosáhnout hodnoty 39,3 miliardy dolarů, což podtrhuje poptávku po alternativních řešeních, která by pokryla mezery v tradičním komerčním pojištění majetku.

„Parametrická pojistná řešení nabízejí významné výhody, které mohou pomoci uspokojit potřeby firem hledajících efektivnější a nákladově efektivnější přístup k nejistotě," dodal Peter Rapciewicz, výkonný viceprezident a vedoucí alternativních rizikových řešení a zároveň ředitel oddělení parametrických řešení v USA. „Investice společnosti Lockton do globální praxe v oblasti parametrického pojištění podtrhuje náš závazek poskytovat odolná řešení, která nejen poskytují finanční ochranu, ale také umožňují firmám plynule pokračovat v činnosti navzdory problémům, kterým čelí."

Parametrická pojištění poskytují pojistná plnění na základě konkrétních spouštěcích událostí, jako je síla bouře, úroveň srážek nebo intenzita zemětřesení v určité lokalitě, která nemusí nutně způsobit fyzické škody. Tato pojištění nabízejí jasnou transparentnost a rychlé pojistné plnění, často zpracované do několika dní od události, což firmám umožňuje obnovit činnost při sníženém narušení provozu.

Praxe parametrického pojištění společnosti Lockton, poskytovaná s odbornými znalostmi z různých regionů, provede firmy při komplexním posouzení rizik a s pomocí datových vědců a pokročilé analytiky identifikuje spouštěcí mechanismy, které mohou řešit potenciální ztráty. Tento na míru šitý přístup poskytuje cenný doplněk k tradičním pojišťovacím produktům a vyplňuje mezery v krytí nákladově efektivního řešení tam, kde je to nejvíce potřeba.

