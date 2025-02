Lockton spouští digitální kancelář, kterou povede Claude Yoder

Claude Yoder, který od roku 2019 působil jako globální vedoucí analytiky společnosti Lockton Re, byl jmenován ředitelem pro data, analytiku a digitální technologie. Yoder hrál klíčovou roli v řízení působivého růstu společnosti Lockton Re. K tomu patřilo vytvoření a vývoj patentované analytiky a provozní platformy známé jako SAGE, která získala dva patenty, což je v odvětví zajištění vzácný úspěch.

"Tento krok spolu s naším závazkem investovat do digitální kanceláře podtrhuje význam digitálních technologií, dat a analytiky pro globální strategii společnosti Lockton," uvedl Ron Lockton, předseda představenstva a generální ředitel. "Jsme odhodláni poskytovat svým klientům cenné poznatky a bezkonkurenční služby, které se opírají o špičková digitální data a analytické nástroje."

Digitální kancelář urychlí digitální transformaci a růst ve všech sférách dat, analytiky a technologie. Využitím nejmodernějších technologií a poznatků založených na datech si kancelář klade za cíl zvýšit hodnotu pro klienty, zkvalitnit provozní efektivitu a strategické rozhodování a zároveň poskytovat klientům bezkonkurenční hodnotu.

"Je to vzrušující příležitost, jak rozvinout naše datové a technologické schopnosti," řekl Yoder. "Závazek společnosti Lockton k digitální dokonalosti podtrhuje její odhodlání držet krok s trendy v oboru a uspokojovat vyvíjející se potřeby našich klientů. Zřízením digitální kanceláře je společnost Lockton připravena stanovit nová měřítka v odvětví pojišťovacích makléřů a zajistit tak trvalý růst a úspěch v digitálním věku."

