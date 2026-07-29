Lockton spouští globální divizi pro datová centra a digitální infrastrukturu

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Kansas City (Missouri) 29. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Poradenská divize poskytuje integrovaná řešení v oblasti rizik pro infrastrukturu podporující umělou inteligenci, cloudové výpočty a digitální konektivitu

Lockton, největší soukromá a nezávislá pojišťovací makléřská společnost na světě, dnes spustila svou globální poradenskou divizi v oblasti datových center a digitální infrastruktury, která pomáhá organizacím orientovat se ve složitých rizicích spojených s infrastrukturou, jež ukládá, zpracovává a přenáší informace na celém světě. Tato specializovaná divize vychází z rozsáhlých zkušeností společnosti Lockton s podporou komplexních rizik digitální infrastruktury na celém světě, včetně hyperscale areálů (obřích datových center), developerských projektů zahrnujících více budov, stavebních programů na etapy, provozních portfolií a infrastruktury související s energetikou.

„Datová centra tvoří jádro fungování moderního světa a rizikové prostředí této infrastruktury se stává stále propojenějším, kapitálově náročnějším a časově citlivějším," uvedl Tim Ryan, ředitel Lockton pro USA. „Organizace potřebují poradce, kteří rozumějí celému životnímu cyklu od plánování a výběru lokality až po průběžný provoz a rozšiřování. Naše poradenská divize je zaměřena na to, abychom klientům pomohli s jistotou se v této složitosti orientovat."

Tato divize slučuje strategii řízení rizik, analytiku, technické znalosti a odborné znalosti trhu do jediného poradenského modelu a obsluhuje celý ekosystém, včetně vlastníků, provozovatelů, developerů, investorů, hyperscalerů (poskytovatelů cloudových služeb, kteří provozují masivní globální datová centra) a poskytovatelů technologií. Tým podporuje klienty od fáze plánování projektu – kdy se přijímají zásadní rozhodnutí ohledně rizik – přes výstavbu, zahájení provozu, rozšiřování portfolia až po průběžné řízení rizik.

Ačkoli budou řešení přizpůsobena potřebám každého klienta, nová divize nabízí sadu inovativních produktů a vlastních řešení pokrývajících stavební a nemovitostní rizika, chyby a opomenutí, smlouvy o úrovni služeb, environmentální rizika, kybernetická rizika, ručení a další.

„Globální trh s datovými centry a digitální infrastrukturou se vyvíjí mimořádně rychlým tempem," uvedl Chris Brown, generální ředitel společnosti Lockton International. „Nezávislý model společnosti Lockton nám umožňuje sjednotit globální odborné znalosti z různých regionů na celém světě, přizpůsobit řešení konkrétním obchodním potřebám každého klienta a poskytovat poradenství, které daleko přesahuje rámec tradičního zprostředkování pojištění."

Divizi datových center a digitální infrastruktury budou vést James Nelson ve Spojených státech a Sam Baker ve Velké Británii. Oba budou spolupracovat s vedoucími pracovníky společnosti Lockton na celém světě na prosazování celkové strategie. Nelson přináší bohaté zkušenosti v oblasti poradenství, co se týče rizik, konzultací a pojištění. V poslední době působil jako globální vedoucí pro vztahy s klienty ve společnosti Eldin Risk a předtím zastával pozice ve společnostech Marsh, Cerberus Capital a Alvarez & Marsal, kde poskytoval klientům poradenství u komplexních strategií řízení rizik. Baker působí v Locktonu již 13 let a poskytuje poradenství v oblasti inovativních pojistných řešení pro klienty na celém světě. V posledních několika letech stál v čele vývoje vlastní produktové nabídky společnosti Lockton pro datová centra.

„Naší úlohou je pomáhat klientům budovat a provozovat kritickou infrastrukturu – od jednotlivých projektů až po celé portfolia – s větší odolností, jistotou a důvěrou," uvedl Ryan. „Díky proaktivnímu řízení rizik mohou organizace věnovat méně času řešení složitých situací a více času se soustředit na růst a inovace."

Zjistěte více o divizi datových center a digitální infrastruktury společnosti Lockton.

O společnosti Lockton

To, co odlišuje společnost Lockton od ostatních, je zároveň to, co nás činí lepšími: nezávislost. Díky tomu, že je společnost Lockton v soukromém vlastnictví, se jejích téměř 15000 spolupracovníků působících ve více než 180 zemích může plně soustředit na rizikové a pojistné potřeby klientů. Díky odborným znalostem, které zahrnují celý svět, nabízí Lockton hluboké porozumění potřebné k dosažení vynikajících výsledků. Další informace najdete na stránkách www.lockton.com.

KONTAKT: Adam Sechrist, adam.sechrist@lockton.com

 

 

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