Lockton spouští Professional and Executive Risk, čímž transformuje své globální podnikání v oblasti finančních toků

Tato strategická integrace sdružuje odborné znalosti více než 750 talentovaných spolupracovníků po celém světě do jedné platformy, která má dále obohatit schopnost společnosti Lockton vytvářet a poskytovat klientům nejlepší hodnoty ve své třídě.

Nová struktura podporuje to, co společnost Lockton vždy dělala nejlépe – předstihovat tradiční nabídky pojištění tím, že poskytuje zkušenosti v oblasti pojištění a zacházení s riziky, které přinášejí skutečně globální perspektivu. Díky většímu globálnímu propojení bude společnost Lockton Professional and Executive Risk pomáhat klientům řešit jejich profesní, manažerská, finanční a kybernetická rizika bez ohledu na to, kde působí.

"V dnešním složitém a propojeném prostředí potřebují společnosti a jejich správní rady důvěryhodného partnera, který vnímá jejich rizika komplexně," řekl Devin Beresheim, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení profesionálních a manažerských rizik ve společnosti Lockton. "Společnost Lockton Professional and Executive Risk poskytuje řešení šitá na míru, která pomáhají představenstvům společností a vedoucím pracovníkům aktivně zmírňovat nejnaléhavější rizika na globální úrovni, aby se mohli soustředit na rozvoj svého podnikání."

"Díky našemu globálně propojenému týmu můžeme zajistit ještě širší sdílení znalostí, hlubší zkoumání rizik a schopnost předvídat vznikající hrozby s větší reakcí a přesností," řekl Leo Flindall, britský ředitel divize Professional and Executive Risk ve společnosti Lockton. "Založení tohoto jednotného týmu je pro Lockton dalším milníkem, který odráží náš závazek neustále zlepšovat standard služeb pro klienty."

Společnost Lockton Professional and Executive Risk poskytuje služby klientům z celé řady odvětví a zajišťuje globální pojišťovací makléřství, rizikové poradenství a podporu při pojistných událostech pro všechny hlavní oblasti finančního a profesního pojištění. Mezi oblasti odbornosti patří ručení ředitelů a vedoucích pracovníků, kybernetické ručení, ručení za obecné partnerství, odškodnění za chyby a opomenutí při výkonu povolání, ručení za pracovní postupy, ručení při zločinném jednání proti firmě, ručení zmocněnce a řešení pojištění digitálních aktiv.

O společnosti Lockton

To, co odlišuje společnost Lockton od ostatních, je také to, co nás dělá lepšími: nezávislost. Soukromé vlastnictví společnosti Lockton umožňuje více než 12.500 spolupracovníkům, kteří působí ve více než 140 zemích, soustředit se výhradně na potřeby klientů v oblasti rizik, pojištění a lidí. Díky odborným znalostem, které sahají do celého světa, poskytuje Lockton hluboké znalosti odvětví a produktovou specializaci s upřímnou touhou sloužit klientům.

Henri Gomez, henri.gomez@lockton.com