Lockton vstupuje na trh Saúdské Arábie a do čela retailu jmenuje Mohammada Al Abdul Jabbara

Firma Lockton v rámci svého celosvětového působení strategicky rozšiřuje aktivity tak, aby dokázala reagovat na měnící se potřeby klientů v klíčových regionech. Blízký východ představuje jeden z pilířů této strategie: společnost zde dál investuje do místního vedení, odborných kapacit a technologií, aby podpořila firmy, které se potýkají s proměnlivým rizikovým prostředím.
Rozhodnutí vstoupit na trh Saúdské Arábie odráží rostoucí význam království coby regionální ekonomické velmoci. Vzhledem k rostoucí poptávce po pojišťovacích službách a poradenství v oblasti řízení rizik v odvětvích, jako je stavebnictví, energetika, zdravotnictví či finanční služby, nabídne přítomnost společnosti Lockton klientům lepší přístup k mezinárodním odborným znalostem, poskytovaným s ohledem na místní specifika.
Saúdskoarabská pobočka společnosti Lockton zahajuje činnost s týmem dvaceti odborníků a poradců v oblasti pojištění a řízení rizik. Klienti tak získají služby vycházející z mezinárodně osvědčených postupů i dobré znalosti místního trhu.
V rámci této expanze byl do čela maloobchodních aktivit společnosti Lockton v Saúdské Arábii jmenován Mohammad Al Abdul Jabbar. Tento zkušený manažer v pojišťovnictví přináší více než dvacet let praxe v oblasti makléřských služeb i upisování rizik a působil ve vysokých vedoucích funkcích jak u předních pojišťovacích makléřů, tak u místních pojišťoven. Jeho profesní dráha pokrývá celé spektrum pojišťovacího řetězce, od upisování komerčních pojistek a islámského pojištění Takaful až po vedení regionálního rozvoje podnikání a správu komplexních pojistných a rizikových portfolií pro nadnárodní klienty. Al Abdul Jabbar je rovněž místopředsedou výkonného výboru Generálního výboru pojišťovacích a zajišťovacích makléřů v Saúdské Arábii, což odráží jeho silné zapojení v oboru a jeho úsilí o rozvoj celého sektoru.
„Saúdská Arábie je pro společnost Lockton klíčovým trhem a naše rozšíření do této země odráží náš dlouhodobý závazek vůči regionu i našim klientům," uvedl Faris Khatib, generální ředitel Locktonu pro oblast Blízkého východu a severní Afriky. „Mohammadovo jmenování přináší silnou kombinaci makléřských i pojišťovacích zkušeností, výbornou znalost trhu a přístup zaměřený na klienta. Jeho vedení bude zásadní pro budování našich aktivit a poskytování hodnoty klientům po celém království," dodal.
„Růst společnosti Lockton vychází z našeho přesvědčení, že musíme být tam, kde nás naši klienti nejvíce potřebují," uvedl Chris Brown, generální ředitel Lockton International. „Vstup na trh Saúdské Arábie nám umožní podpořit podniky v jedné z nejdynamičtějších ekonomik světa. Jsme velmi rádi, že můžeme Mohammada přivítat v našem vedení. Jeho zkušenosti a podnikavý přístup dokonale odpovídají kultuře Locktonu a naší ambici být celosvětově nejvíce klientsky orientovaným pojišťovacím makléřem."
