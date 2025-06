Loctite Fashion Challenge ukazuje cestu k cirkulární módě budoucnosti

Na začátku června se v prostorách pražské Akademie Schwarzkopf professional uskutečnila velkolepá módní show, prezentace návrhů oděvů a oděvních doplňků, jejíž součástí byla také soutěž o nejzajímavější model.

"Chtěli jsme podpořit kreativitu a nadšení mladých návrhářů a ukázat, co vše je možné vytvořit z vyřazeného oblečení. Proto jsme dovezli několik set kilogramů second-hand textilu, ze kterého si studenti mohli vybrat podle potřeby věci pro svou práci. Zbývající oblečení jsme pak věnovali charitě, takže ani kousek nepřišel na zmar. Návrhy studentů si nás získaly, a jsou výzvou i pro nás ostatní, abychom se chovali udržitelně i v dalších oblastech a nevyhazovali starší oblečení, ale přetvořili je v něco originálního," říká Simona Laučík, Brand Manager značky Loctite společnosti Henkel.

V Česku se z předchozích let podle expertních rozborů Ministerstva životního prostředí vyhodilo do směsného odpadu okolo 180 tisíc tun textilu ročně. V Evropě se jeho produkce pohybuje okolo 8,4 milionu tun za rok, to je okolo 11 kg na obyvatele. Od 1. 5. 2025 jsou členské státy EU povinny zabezpečit místa pro sběr tříděného textilního odpadu. Loctite Fashion Challenge ukázal jednu z cest v udržitelnosti a upcyklaci. S jehlou, nití, a s pomocí speciálních vteřinových lepidel Loctite pro kreativní tvoření vznikly pod rukama mladých návrhářů neuvěřitelné návrhy, které jsou inspirací pro všechny z nás.

29 modelů představili studenti na módní přehlídce, z nichž komise v čele s ředitelkou VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní Monikou Těleckou a známou návrhářkou Monikou Drápalovou vybrala deset nejzajímavějších a z nich představila přítomným absolutního vítěze Těmi se staly Natálie Růžencová a Veronika Verčimáková, studentky 2. ročníku scénická a výstavní tvorba, se svým modelem Tygřice. Obě dívky se shodly, že se při tvorbě modelu krásně doplňovaly. Použily celou řadu second hand textilu. Model byl vytvořen z různých ústřižků látek, které byly šité či lepené lepidlem Loctite, doplněné lepenými korálky, tygry a dalšími prvky. Sukně byla například vytvořena z šály se zvířecím potiskem. Celý outfit byl sladěn s vkusem profesionálních návrhářů a modelka Khanh Ly Nguyen Julie v něm opravdu budila dojem nádherné tygřice, která se ladně pohybovala po mole. Celý návrh podtrhovalo i líčení modelky.

"Jsme pyšní na naše studenty, jak se této výzvy zhostili a dokázali spojit recyklaci s moderním designem, těší mě jejich zápal pro věc, nadšení pro tak náročnou práci a odvaha vytvořit něco jiného, nového a originálního," dodává Monika Tělecká.

I Monika Drápalová vyzdvihla elán a nadšení studentů v této výzvě a sama uvedla jeden vlastní příklad. "Téma je mi velmi blízké. Pracovala jsem na projektu městské cyklistiky Free Circle, kde jsem používala recyklované materiály s funkčními vlastnostmi, většinou se jednalo o vlákna vytvořená z PET lahví. Na tyto materiály jsme nechávali tisknout vzory, které duplikovaly přírodní materiály a modely jsme chtěli řezat laserem a slepovat. Bylo ale velmi těžké najít u nás výrobu s požadovanou technologií. Za tuto kolekci, která si pohrávala s vizí budoucnosti, jsem získala cenu Czech Grand Design," říká Monika Drápalová.

