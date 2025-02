Logistická hala s největší dřevěnou fasádou v Česku. Přelom v průmyslové architektuře?

Společnost AGROP NOVA a.s. dlouhodobě staví na kvalitě a inovacích, nikoli na bezhlavém růstu výroby. Už od roku 1992 vyrábí v Ptení třívrstvé desky, které stále tvoří základní pilíř produkce. V posledním roce rozšířila své portfolio o další panely CLT STANDARD a opracované desky pro interiéry a fasády, což zvýšilo nároky na skladování jak rozpracované výroby, tak hotových zakázek. Aby zefektivnila dodávky, rozhodla se pro strategickou investici – vybudování moderní expediční haly ve svém areálu v Plumlově.

„Od prvního záměru uběhlo pouhých 11 měsíců, během nichž jsme zvládli projektování, stavební povolení, financování i samotnou výstavbu,“ popisuje vývoj Radek Oslizlo, technický ředitel společnosti AGROP NOVA a upřesňuje: “Desky NOVATOP, skladované v hale, tak nyní budou mířit k zákazníkům svižněji.”

Dřevo v hlavní roli

Nová hala má vnitřní konstrukcí kvůli požárně bezpečnostním požadavkům ocelovou, zatímco krytý prostor pro nakládku kamionů a vnější obálka jsou ze dřeva. „Chtěli jsme halu citlivě zakomponovat do areálu v Plumlově, kde tradice zpracování dřeva sahá až k rodu Liechtensteinů. Jejich celodřevěnou pilnici z roku 1865, s neuvěřitelným 18metrovým rozponem, jsme citlivě zrekonstruovali pro skladování a dodnes tvoří historickou dominantu areálu. Také druhá hala z 80. let má dřevěnou nosnou konstrukci. Podle současné legislativy by bylo dnes nemožné postavit takové haly bez aktivní protipožární ochrany – Sprinkler,“ vysvětluje Radek Oslizlo. „Jsme rádi, že nová hala je alespoň svým zevnějškem celodřevěná a pravděpodobně má v kategorii průmyslových hal největší dřevěnou fasádu v Česku o celkové ploše 1294 m2,“ zdůrazňuje.

Inovativní fasádní systém

Fasádu tvoří speciální třívrstvé desky NOVATOP FACADE s šedou lazurou. Její montáž včetně nosné konstrukce trvala 3 týdny, přičemž samotná instalace fasádních desek zabrala jen polovinu této doby. „Jedná se o industriální objekt a tomu jsme přizpůsobili i jednoduché konstrukční řešení fasády. Velkoformátové desky 1,05 x 5 metrů jsou montovány na dřevěný rošt vertikálně na tupo s přiznaným kotvením. Absence perodrážek ve spoji a 5 milimetrová dilatační spára mají výhodu zejména při výměně jednotlivých fasádních dílu, pokud by došlo k jejich poškození. Takto vyměníte kdykoli jednoduše jednu desku za druhou, “ upřesňuje Radek Oslizlo a dodává: „Fasádní desky jsou jedním z našich nejnovějších výrobků a zde budou sloužit i jako referenční projekt pro naše zákazníky. Jejich další, mnohem sofistikovanější aplikace na pero a drážku, je na kancelářské budově hned vedle.“

Dřevo má vyšší požární odolnost než plech

Paradoxně má dřevěná fasáda lepší požární odolnost než plechová. Odstupové vzdálenosti pro okolní skladované řezivo se díky tomu zmenšily téměř na čtvrtinu. „Požární odstup od běžného vlnitého plechu je 38,73 metrů, zatímco od naší dřevěné fasády pouze 9,59 metrů. Plech totiž při požáru nemá žádnou tepelně izolační funkci a do pěti minut zkolabuje. Naše fasádní desky mají atestovanou požární odolnost 30 minut, což nám umožnilo obejít se v hale bez drahých sprinklerů. Celková investice, od spodní stavby až po poslední šroubek, se tak vešla do 40 milionů. Věřím, že tímto příkladem inspirujeme další investory a postupně bude nevzhledných plechových hal ubývat,“ uzavírá Radek Oslizlo.

Efektivnější logistika

První dřevěné zboží bude do haly navezeno během několika dní po kolaudaci. Společnost denně expeduje okolo 12 kamionů, přičemž nová hala umožňuje současné nakládání čtyř kamionů, zatímco dalších šest může čekat v areálu. Změna logistiky navíc optimalizuje oboustranné vytížení firemních kamionů na 7 km trase mezi Ptením a Plumlovem. Pro externí dopravce je významná také lepší dostupnost areálu v Plumlově oproti vzdálenějšímu Ptení.

Díky této investici se NOVATOP stává také inovátorem v oblasti průmyslových hal. Společnost již dodávala dřevěné konstrukční prvky na výrobní a logistické haly v zahraničí a jasně ukazuje směr, kterým se průmyslová výstavba může ubírat i u nás. Projektová příprava a stavební povolení probíhaly od března do července 2024. V září byla zahájena výstavba a počátkem února 2025 byla hala slavnostně zkolaudována. „Stavba v tomto vysokém standardu, postavená v rekordně krátkém čase, je výsledkem mnohaletých zkušeností, precizní přípravy a prefabrikace konstrukčních prvků, stejně jako vysoké odbornosti montážního týmu,“ uvádí Martin Novák ze společnosti DMC, která zajišťovala realizaci haly na klíč. „Téměř 20 let se specializujeme na dřevěné konstrukce v Česku i zahraničí. Těší nás, že naše rozsáhlé portfolio realizací obohatila další stavba, která je něčím jedinečná,“ uzavírá Novák.

Technické informace:

Množství použitého dřeva:

Konstrukce přístřešku: 76,6 m3 dřeva

Konstrukce roštu hala: 39,8 m3 dřeva

Fasádní deska NOVATOP: 1294 m2 (Sever + východ + západ)

Plocha haly: 3000 m2

Délka: 72,6 m

Šířka: 42 m

Výška: 11 m

Maximální výška skladování: 7,2 m

Skladovací plocha: 1600 m2

Přístřešek: 950 m2

Kapacita skladování: max 6000 m3 dle sortimentu

Projekt a statika: Dřevostavby MC s.r.o.

Požárně bezpečnostní řešení: Archaplan s.r.o.

Montáž haly: Dřevostavby MC s.r.o.

Investor: AGROP NOVA a.s., odborný garant - Ing. Radomír Čepl.