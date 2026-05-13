LOGSUM 2026 přinese do Brna logistické projekty a technologie v novém formátu

Novinkou letošního ročníku je nový programový formát Smart Hub. V oddělené sekci si lídři logistických řešení připraví krok za krokem kompletní projekt vybudování skladu budoucnosti – od přípravné fáze, financování, studií přes bezpečnostní technologie a optimalizaci procesů až po výběr a kooperaci manipulačních technologií. Zajímavostí bude také Innovation Dock, který nabídne návštěvníkům blízké setkání s modely technologických inovací, která formují budoucnost logistiky. Nebude nouze o překvapení.
„Automatizace dnes stojí na konkrétních projektech a reálných zkušenostech z praxe. Na Summitu chceme vytvořit prostor, kde firmy mohou otevřeně sdílet své zkušenosti, trable i plány a testovat všechna úzká místa projektů. Jsem přesvědčena, že si naším testem s odborníky každý logistik doplní velmi praktické informace.,“ uvádí Barbora Škrobánek Bočková, manažerka asociace APIL a organizátorka konference.
Další novinkou letošního ročníku je Logistický projekt roku 2026, který umožní firmám představit své logistické projekty odborné komunitě. Ocenění je zaměřeno na nedávno realizované projekty – od automatizace a digitalizace skladů přes optimalizaci procesů až po inovativní přístupy v řízení logistiky či robotizaci.
Více informací o programu a registraci je dostupných na www.summit.apil.cz
Novinky na LinkedIn profilu: Logistický SUMMIT APIL
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kesy5_74ZQM
Zdroj: Barbora Škrobánek Bočková, Manažerka Asociace pro inovace v logistice