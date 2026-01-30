Lokalita okolo parkovacího domu v centru Liberce dělá řidičům i chodcům problémy, co na to odborníci?

David Pauk, dopravní expert, RSE Project: “Výjezd a sjezd do parkovacího domu Forum v centru Liberce, kde vlivem kumulace různých druhů dopravy, nestandardního uspořádání dopravního prostoru dochází ke střetům, jak mezi vozidly, tak v několika případech i chodci, kteří vlastně vstoupili do vozovky, ať už v nevhodnou dobu nebo byli sražení vozidlem, které už projíždělo a chodec byl na vozovce.”
Řidiči by na tomto místě měli být obezřetní, také kvůli horší přehlednosti.
Roman Turza, BESIP: “Je to naprostá noční můra a vlastně všechny tři cesty, kdy jsem sem jel, tak tam byl nějaký kix, ať už tady v tomto místě nebo o kousek dál, kde je takový odbočovací pruh, kde bych neměl být. Tam jsem to hledal dneska například. Jestli by celá ta lokalita mohla ještě z hlediska informací a nějaké přehlednosti pro řidiče se zlepšit, určitě by to pomohlo.”
David Pauk, dopravní expert, RSE Project: “Zde se nabízí komplexnější vyřešení této lokality. Jednak regulací sjezdu a výjezdu a taky zaměřením na chodce, pohybující se na těchto výjezdech, kteří zde jsou zastoupení značně, protože se jedná o centrum města a blízkost obchodního domu a řidiči vlastně často si vynucují ten vjezd a příjezd po té komunikaci na úkor právě chodcům.”
Zdroj: POLAR televize Ostrava