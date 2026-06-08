LOMY MOŘINA a CHKO Český kras propojují ochranu přírody s odpovědnou správou lomů Amerika

Spolupráce se dlouhodobě týká zejména oblasti historických štol, které jsou významným zimovištěm netopýrů. Odborníci zde provádějí pravidelné sčítání a monitoring, díky kterému lze sledovat stav populací chráněných druhů a nastavovat režim pohybu v podzemí tak, aby nedocházelo k jejich rušení.
„Český kras je mimořádné území, kde se potkává těžební historie, ochrana přírody a velký zájem veřejnosti. Naší snahou je být partnerem, který umožňuje odbornou péči o území a současně dbá na bezpečnost návštěvníků i ochranu citlivých lokalit,“ uvedl Radim Lex, jednatel společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o.
Významným výsledkem spolupráce je také naučná stezka Český Grand Canyon a Český Mauthausen, která vede kolem lomů Velká Amerika a Trestanecký lom. Návštěvníkům přibližuje geologii, historii těžby vápence, přírodovědné hodnoty území i pietní odkaz pracovního útvaru Mořina.
Společnost LOMY MOŘINA se podílí také na organizaci květnové akce Evropský den chráněných území, při níž se veřejnost může za stanovených podmínek seznámit s vybranými částmi lokality včetně průchodu štolou k Malé Americe. Akce pomáhá vysvětlovat, proč je nutné respektovat pravidla pohybu v lomech a proč je ochrana podzemních prostor důležitá nejen z hlediska bezpečnosti, ale i ochrany přírody.
„Chceme, aby Velká Amerika a její okolí zůstaly místem, které lidé mohou poznávat bezpečně, s respektem k přírodě i historii. Spolupráce s CHKO Český kras je pro nás přirozenou součástí odpovědného přístupu k území, kde naše společnost dlouhodobě působí,“ doplnil Radim Lex.
O společnosti LOMY MOŘINA, spol. s r.o.
Společnost LOMY MOŘINA, spol. s r.o. působí v oblasti těžby a zpracování vápence a kameniva. Vedle své hlavní činnosti dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi, obcemi a partnery v regionu na tématech bezpečnosti, ochrany přírody, historie těžby a odpovědného využívání území.
Zdroj: LOMY MOŘINA