Londýnský startup Ambr získává novou investici od Look AI Ventures na řešení stresu na pracovišti pomocí AI technologie

Praha 27. září 2024 (PROTEXT) - Londýnský startup Ambr, který se zaměřuje na zlepšení pohody na pracovišti pomocí umělé inteligence, získal novou investici od českého fondu Look AI Ventures. Tato investice dále podpoří cíl startupu pomáhat firmám řešit příčiny stresu v práci.

V dnešním pracovním prostředí je stres rozšířeným, ale často přehlíženým problémem, který vede k vyhoření, nízké angažovanosti a vysoké fluktuaci zaměstnanců. Ambr přináší inovativní řešení v boji proti stresu s platformou, která je integrována do více než 50 běžně používaných pracovních nástrojů, jako jsou Outlook, Gmail, Microsoft Teams nebo Slack, a sbírá data v reálném čase.

Pomocí AI a strojového učení Ambr anonymizuje a shromažďuje data, která analyzuje za účelem identifikování trendů souvisejících s pohodou zaměstnanců. Platforma poté poskytuje firmám doporučení, která pomáhají řešit hlavní příčiny stresu, a ne jen jeho symptomy.

Ambr sází na jednoduchost a efektivitu. Na rozdíl od tradičních dotazníků pasivně shromažďuje objektivní data z pracovních nástrojů, které zaměstnanci denně používají. Touto integrací získávají firmy cenné informace, aniž by narušily pracovní režim nebo ohrozily soukromí zaměstnanců.

Mezi klienty startupu patří například Uber, BSC Consulting a Uplink. Výsledky ukazují v průměru 20% pokles fluktuace zaměstnanců, 40% snížení absence způsobenou stresem a úsporu až 500 000 dolarů ročně pro firmy o velikosti 500 zaměstnanců.

Nová investice od Look AI Ventures, českého venture kapitálového fondu zaměřeného na AI startupy, se přidává do pre-seedového investičního kola ve výši 950 000 liber vedeného fondem Fuel Ventures. Mezi další investory patří Loyal VC, SeedBlink, APX, Pi Labs, Veridian Ventures a Plug and Play.

„Jsme nadšeni, že můžeme podpořit Ambr v jejich cíli zásadně změnit přístup ke spokojenosti na pracovišti. Na rozdíl od tradičních metod, které se spoléhají na dotazníky, Ambr využívá reálné interakce zaměstnanců tím, že se hladce integruje s více než 50 pracovními nástroji a nabízí datově podložený přístup k řešení. To firmám umožňuje získat přesné informace pro předvídání problémů s morálkou a vyhořením a zároveň poskytuje manažerům pevný základ pro efektivní řešení těchto problémů. Díky široké škále integrací do pracovních nástrojů od Googlu a Microsoftu zlepšuje Ambr nejen uživatelskou zkušenost zaměstnanců, ale i HR oddělení. Jsme hrdí, že Ambr úzce spolupracuje se svými technologickými partnery, aby poskytl řešení, které posiluje schopnosti současných platforem a ukazuje svou hodnotu v moderním pracovním prostředí,“ říká Angelo Burgarello, partner v Look AI Ventures.

Ambr v roce 2022 založili Zoe Stones, Jamie Wood a Steph Newton. Díky jejich zkušenostem ze společností jako jsou Uber, Deloitte, Accenture a Spotify se Ambr stal praktickým a účinným nástrojem pro moderní firmy.

„Nová investice od Look AI Ventures je pro Ambr velkým milníkem. Díky ní můžeme urychlit náš růst a rozšířit dopad na pohodu zaměstnanců. Plánujeme posílit naše AI schopnosti, abychom poskytovali ještě přesnější a akčnější poznatky, a rozvíjet prediktivní modely pro proaktivní řízení stresu. Naše řešení má již významný dopad, ale věříme, že jsme teprve na začátku toho, co je možné. S podporou našich investorů jsme připraveni zásadně změnit přístup firem k péči o zaměstnance a vytvářet prostředí, kde se lidé mohou opravdu rozvíjet,“ dodává Zoe Stones, spoluzakladatelka a CEO společnosti Ambr.

Zdroj: Look AI Ventures