Longevity a vědomý pohyb. Form Factory rozšiřuje nabídku o Pilates Reformer

  11:00
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Síť fitness klubů Form Factory rozšiřuje svou nabídku o Pilates Reformer a přináší specializované studio ve svém klubu Form Factory Pankrác na Praze 4. Reaguje tak na rostoucí zájem o sofistikovanější formy cvičení zaměřené na kvalitu pohybu, dlouhodobou vitalitu a celkový wellbeing.

Pilates Reformer patří mezi nejrychleji rostoucí trendy současného světového fitness. Cvičení na speciálním stroji se systémem pružin a kladek umožňuje přesné vedení pohybu, zapojení hlubokého stabilizačního systému a posilování bez nadměrného zatížení kloubů.

Vnímáme výrazný posun v tom, jak lidé dnes přistupují ke cvičení. Nejde už jen o výkon nebo rychlé výsledky, ale o dlouhodobou udržitelnost, energii a schopnost fungovat bez omezení. Pilates Reformer tento přístup velmi dobře reflektuje,“ říká Vítězslav Bogač, Product Manager Form Factory.

Studio Reformer ve Form Factory Pankrác nabízí komorní formát lekcí s omezenou kapacitou deseti osob a důrazem na individuální přístup. Je vybaveno reformery The Envy od australské značky Your Reformer, které umožňují plynulý, tichý a kontrolovaný pohyb a patří mezi špičku ve svém segmentu.

Lekce jsou dostupné prostřednictvím rezervačního systému Form Factory a jsou určeny jak pro začátečníky, tak pokročilé. Držitelé členství Form Factory nebo karty Multisport mohou lekci absolvovat za zvýhodněnou cenu 299 Kč, standardní cena pak činí 648 Kč.

Rozvoj tohoto typu tréninku souvisí i s širším trendem longevity a snahou o udržitelný životní styl. Pohyb se stále více stává nástrojem pro zlepšení kvality života, nikoli pouze prostředkem k dosažení krátkodobých výsledků.

Form Factory dlouhodobě pracuje s konceptem „More Life“, který propojuje fyzickou kondici, energii a psychickou pohodu. Pilates Reformer je součástí širší nabídky moderních tréninkových konceptů, které reflektují aktuální potřeby klientů.

www.formfactory.cz

 

 

 

Zdroj: Form Factory 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

