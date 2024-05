LONGi překonává světový rekord v účinnosti křemíkových solárních článků a představuje mimořádně účinný BC modul druhé generace

- Společnost LONGi dále představuje zcela nový solární modul Hi-MO 9 se špičkovou konverzní účinností v oboru křemíkových solárních modulů dosahující až 24,43 %

Společnost LONGi Green Energy Technology Co. oznamuje, že překonala další světový rekord v účinnosti křemíkových solárních článků, a to pouhé 4 měsíce poté, co 7. května stanovila poslední světový rekord v této oblasti. Podle certifikátu německého Institutu pro výzkum solární energie v Hamelinu (ISFH) dosáhly nové křemíkové solární články s heteropřechodem a zadním kontaktem (heterojunction back-contact, HBC) vyvinuté společností LONGi v laboratorních podmínkách účinnosti 27,30 %. Nový rekord byl oznámen na slavnostní akci, kde se současně představil i nový modul Hi-MO 9. Akce se zúčastnil mimo jiné zakladatel a prezident společnosti LONGi Li Zhenguo, viceprezident Dennis She, hlavní vědecký pracovník Dr. Xu Xixiang a zástupci klientů z celého světa.

LONGi upevňuje své vedoucí postavení v globálním sektoru solární energie

Od dubna 2021 je to již sedmnáctý světový rekord společnosti v účinnosti solárních článků.

Tímto úspěchem se společnost LONGi definitivně etablovala jako lídr v oblasti krystalické křemíkové fotovoltaiky - společnost je nyní dvojnásobným držitelem světového rekordu jak v účinnosti krystalických křemíkových solárních článků, tak i v účinnosti tandemových solárních článků perovskit-krystalický křemík. Další světový rekord v účinnosti tandemových solárních článků z krystalického křemíku a perovskitu ve výši 33,9 % oznámila společnost LONGi v listopadu 2023.

Představuje se modul Hi-MO 9

Zcela nový vlajkový modul Hi-MO 9 představila společnost LONGi v rámci slavnostního večera, který se konal 7. května ve španělském Madridu. Hi-MO 9 je solární modul s výkonem až 660 W, založený na technologii solárních článků 2. generace s hybridním pasivovaným zadním kontaktem (Hybrid Passivated Back Contact, HPBC) a křemíkové destičce TaiRay, kterou společnost LONGi uvedla na trh v březnu 2024. Hi-MO 9 se navíc může pochlubit účinností konverze až 24,43 %, která je připravena vyniknout i v nejrůznějších náročných podmínkách (včetně jezer, hor a pouští).

Viceprezident společnosti LONGi Green Energy Technology Co. Dennis She uvedl: „Naše novinka Hi-MO 9 přináší ve světovém měřítku špičkovou výrobu energie a při stejném využití půdy překonává ostatní technologie na trhu. Díky konstrukci podle nejvyšších standardů spolehlivosti si tuto účinnost navíc zachovává po celou svou životnost. Majitelé elektráren si mohou být jisti, že s elektrárnou postavenou z modulů Hi-MO 9 využijí své pozemky nanejvýš efektivně a získají maximální hodnotu ze slunečního záření."

Panely se budou vyrábět ve výrobní základně společnosti ve městě Ťia-sing, kterou Světové ekonomické fórum zařadilo do skupiny továren Global Lighthouse Factory, tedy podniků, které urychlují zavádění technologií čtvrté průmyslové revoluce ve výrobě.

O společnosti LONGi

Společnost LONGi, založená v roce 2000, je odhodlána být přední světovou společností v oblasti solárních technologií, zaměřuje se na vytváření hodnot orientovaných na zákazníka a na transformaci energetických scénářů.

V rámci svého poslání „využít solární energii co nejlépe pro budování zeleného světa" se společnost LONGi věnuje technologickým inovacím a rovněž založila pět obchodních odvětví, které pokrývají monokřemíkové destičky, články amoduly, komerční a průmyslová distribuovaná solární řešení, řešení pro zelenou energii a vodíková zařízení. Společnost, která dokonale rozvinula své schopnosti v oblasti poskytování zelené energie, se začala v poslední době věnovat také ekologickým vodíkovým produktům a řešením na podporu celosvětového rozvoje bezemisní energetiky. www.longi.com

