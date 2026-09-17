Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Každý páty Čech je ale hází do koše

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Praha 17. září 2026 (PROTEXT) - U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. V roce 2025 lidé odevzdali do českých lékáren rekordních 770 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, téměř o 20 tun více než o rok dříve. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu agentury NMS je vyhazuje do koše téměř každý pátý Čech.

770.537 – tolik kilogramů léčiv odevzdali lidé v roce 2025 do českých lékáren k odborné likvidaci. Vyplývá to z údajů Ministerstva životního prostředí ČR, které získala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). O rok dříve šlo o 750,7 tuny, meziročně se tedy množství zvýšilo téměř o 20 tun. Loňský výsledek je zároveň nejvyšší za posledních pět let. V roce 2021 lidé do lékáren přinesli 577,9 tuny nepoužitelných léčiv. Množství odevzdané v roce 2025 tak bylo přibližně o třetinu vyšší.

Část léčiv se však do systému odborné likvidace vůbec nedostane. Průzkum agentury NMS[1] pro AIFP ukázal, že 64 procent Čechů vrací prošlé léky do lékárny, téměř každý pátý je ale vyhazuje do komunálního odpadu. Právě na toto nesprávné zacházení upozorňuje projekt Nevyhazuj léky, za kterým stojí AIFP ve spolupráci s Asociací provozovatelů lékárenských sítí (APLEKS).

Průzkum dále ukázal, že přibližně dvě třetiny lidí procházejí svou domácí lékárničku alespoň jednou ročně. Svým starším příbuzným však s tříděním léků pomáhá jen 31 procent dotázaných. Projekt proto připomíná, aby lidé při pravidelné kontrole vlastní lékárničky nezapomínali ani na léky svých rodičů či prarodičů.

„Domácí lékárničku bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Neměli bychom zapomínat ani na své starší příbuzné, pro které může být kontrola léků i jejich vrácení do lékárny náročné. Naši pomoc proto určitě ocení. Pokud narazíme na prošlý lék, můžeme ho odnést do kterékoliv lékárny bez ohledu na to, kde byl původně zakoupen. Lékárna následně zajistí jeho bezpečnou a ekologickou likvidaci,“ říká Irena Storová, ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLEKS). 

Jak poznat, že je lék prošlý

Při kontrole lékárničky je potřeba ověřit datum použitelnosti přímo na obalu každého léčiva. Uvedeno bývá nejen na krabičce, ale například u tablet také na blistru, zpravidla pod označením „Použitelné do“ nebo „EXP“. Pokud datum použitelnosti není čitelné a nelze spolehlivě určit, zda je možné lék ještě bezpečně použít, lidé by ho neměli užívat. Při vyřazování je vhodné ponechat léčiva v původních blistrech, lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech, vložit je do sáčku a přinést do kterékoliv lékárny.

„Prošlé léky bychom neměli doma nechávat do zásoby pro případ, že se ještě někdy budou hodit. Po uplynutí doby použitelnosti už totiž není zaručena jejich kvalita, účinnost ani bezpečnost. Pravidelná kontrola domácí lékárničky proto není jen otázkou pořádku, ale také správného a bezpečného zacházení s léčivy. Pokud zjistíme, že je lék prošlý nebo ho už nepotřebujeme, správným řešením je odnést ho do lékárny,“ vysvětluje Tomáš Boráň, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

Nevyhazuj léky: Jak léčiva správně vracet a co se s nimi děje dál

Léčiva odevzdaná v lékárnách následně přebírají specializované společnosti, které zajišťují jejich bezpečnou a ekologickou likvidaci. Celý proces se řídí pravidly odpadové legislativy a provádět ho mohou pouze společnosti oprávněné k odstraňování nepoužitelných léčiv, které jsou uvedeny na seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Osvětu o správném zacházení s prošlými a nespotřebovanými léčivy šíří projekt Nevyhazuj léky. „K lékům bychom měli přistupovat odpovědně nejen tehdy, když je užíváme, ale také ve chvíli, kdy už je nepotřebujeme nebo jsou prošlé. Pokud je odneseme do lékárny, máme jistotu, že budou bezpečně zlikvidovány a neohrozí zdraví lidí ani životní prostředí. Cílem projektu Nevyhazuj léky je, aby se správné vracení léčiv stalo stejně samozřejmé jako třídění papíru nebo skla,“ uvádí David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Jak tedy správně a ekologicky nakládat s léčivy? Stačí se držet těchto tří jednoduchých bodů:

  •  Pravidelně kontrolujte datum spotřeby všech léčiv, a to nejen sobě, ale také svým starším příbuzným.
  •  Pokud doma najdete léčiva s prošlým datem spotřeby, rozhodně je dále neužívejte. Tato léčiva vložte do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny.
  •  Sáček s léčivy předejte lékárníkovi nebo ho vložte do speciálního boxu (pokud takový v lékárně mají).

Web www.nevyhazujleky.cz srozumitelně vysvětluje, jak nakládat s nepoužitými nebo prošlými léčivy. Provede vás jednotlivými kroky, nabídne odpovědi na nejčastější otázky a představí také údaje o množství léčiv odevzdaných v posledních letech v jednotlivých krajích České republiky.

[1] Průzkum provedla agentura NMS v rámci omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1 056 respondentů z české populace ve věku 18+. Sběr dat probíhal v březnu 2026, online v Czech National Sample.

Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

www.aifp.cz

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59204.

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