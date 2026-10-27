Loro Oro zve na poslední tanec. Značka se loučí oslavou

Z malé značky se stal příběh, který si oblíbily tisíce žen v Česku i na Slovensku. Kabelky Loro Oro je provázely do práce, na cesty i v důležitých životních chvílích. Last Dance je poděkováním všem, které Loro Oro nosily a sdílely.
Last Dance startuje právě teď a je poslední šancí, jak si kabelku Loro Oro pořídit. Zákaznice se mohou těšit na oblíbené modely, které se už nikdy znovu vyrábět nebudou. Každý kus, který během sezóny odejde, je jedním z posledních, a co se vyprodá, už se nevrátí.
"Když jsem před devíti lety poprvé držela v ruce náš první model, netušila jsem, kolik žen ho jednou ponese. Dnes vím, že Loro Oro nikdy nebylo o kůži a švech. Bylo o odvaze. Té vaší i mé. Odcházím s plným srdcem a s vděčností, kterou neumím vyjádřit jinak než tímhle tancem," říká Alina Janovskaja, spoluzakladatelka.
"Loro Oro bylo vždy víc než byznys, vzniklo z energie a víry, kterou jsme do něj s Alinou vkládali. Last Dance je pro všechny, kdo s námi tančili od začátku," dodává Pavel Vojtik, spoluzakladatel.
Podrobnosti o kampani a prodeji najdete na lorooro.cz.
O značce Loro Oro
Loro Oro je česká značka kožených kabelek, kterou v roce 2017 založili Alina Janovskaja a Pavel Vojtik. Od začátku stavěla na jednoduché myšlence: kvalitní kožená kabelka nemusí být luxusem pro pár vyvolených, ale každodenním společníkem, který vydrží roky. Získala si zákaznice dostupnou cenou, nadčasovým designem a důrazem na řemeslo. Více na lorooro.cz a Instagramu @lorooro_cz.
Zdroj: Mayville Agency
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59807.