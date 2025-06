Louny rozpohybovaly investice. Péče směruje do městského majetku

Takový rozmach Louny v novodobé historii nezažily. Sice po etapách, ale vidět investované finanční prostředky ve městě budou. Peníze směřují do kulturních statků i občanské vybavenosti. Tady je malý výčet: vybudování polopodzemních kontejnerů na třídění odpadu, rozšíření parkovacích stání, modernizace veřejného osvětlení, vypracování projektových dokumentací, bez nichž nelze rekonstrukce provádět. „Minulá vedení Loun preferovala politiku hromadit peníze na účtu, což není chytré. Navíc nám některé budovy doslova chátraly, což bylo dokonce zdraví nebezpečné. Současná rada města naopak prosazuje investice a rozvoj Loun, což je jedině ku prospěchu,“ říká Jan Čáka (Lounští patrioti), předseda finančního výboru zastupitelstva. Město vede koalice složená z hnutí ANO, SOCDEM, Lounských patriotů a SPD. Jaké velké investiční akce město letos čekají, jaké jsou již dokončeny?

Nové učebny na ZŠ Prokopa Holého – dokončeno

V září se zde otevřou nově vybudované prostory pro žáky, a to multifunkční přednášková aula, jazyková učebna a učebny polytechnického vzdělávání a dílen. Původně zde stál plavecký pavilon. Odbourání bazénu a stavební práce na rekonstrukci si vyžádaly 41 milionů korun. Město Louny hradí přibližně 15 procent nákladů, větší část pokryjí evropské dotace. Stavba je spolu-financována z Integrovaného regionálního programu 2021-2027, 111. výzva IROP – Základní školy II. Čisté, bílé místnosti jsou nyní prázdné, během letních prázdnin se vybaví nábytkem. Termín dokončení této investiční akce se stihl včas. Práce začaly loni v květnu.

"Město Louny plní jednu z priorit, a tou je péče o majetek města a investice do budov, v nichž se vzdělávají naše děti,“ říká místostarosta pro bezpečnost Pavel Csonka (SOCDEM).

Okružní křižovatka u gymnázia – dokončeno

Plynulejší a bezpečnější doprava je konečně v lokalitě u lounského gymnázia a ZUŠ. Město Louny vytvořilo v uplynulých měsících v ul. Poděbradova okružní křižovatku. Středový ostrov je tvořen betonovými city bloky a částečnou výsadbou do záhonových city bloků. Součástí změny je nový přechod pro chodce v ul. Fügnerova a to i s novým osvětlením. Okružní křižovatka má průměr 23 metrů. „Shoda na této změně byla i s veřejností, část toto dopravní řešení navrhovala. Město k realizaci kruhového objezdu přistoupilo i na doporučení Dopravního inspektorátu PČR,“ uvedl mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Vycházková cesta ke kapličce – dokončeno

Letní období vybízí k procházkám a projížďkám, i piknikům v přírodě. „Město Louny pro vás má jeden tip. Podnikněte cestu ke kapličce nedaleko železniční zastávky Louny předměstí. Cesta ke kapličce je lemována ovocným stromořadím a lučním kvítím,“ vybízí radní pro kulturu a cestovní ruch Michal Pehr (Lounští patrioti). Podél cesty rostou jabloně, třešně, hrušně, slivoně, švestky. Dominantu kapličky v poli v budoucnu zvýrazní dvě lipky. Tato opatření přispívají ke zvýšení druhové pestrosti zemědělské krajiny a k regulaci klimatických výkyvů jedné z nejteplejších a nejsušších oblastí ČR. Lokalita Předměstí je oblíbeným turistickým cílem v dosahu Loun. Město Louny kapličku opravilo a doplnilo k ní lavičku, na nedalekou vyhlídku instalovalo fotopoint s rámem a pod lesem chystá přístřešek pro piknik v přírodě. Pěším turistům a cyklistům cesta výhledově umožní pokračovat až do obce Zeměchy, neboť vedení Jimlína připravuje obnovu cesty i na svém katastru.

Sanace a nástavba pro zvýšení kapacity ZŠ Přemyslovců – před zahájením

Až 72 milionů korun půjde na zlepšení technického stavu budovy ZŠ Přemyslovců, na zvýšení kapacity šaten tělocvičny a zázemí sportovních klubů, které zde působí, ale i na vybudování nových učeben této školy. „V plánu je tu vystavět nástavbu dvou pavilonů – pavilonu zázemí tělocvičny a pavilonu dílen. Nejprve bude ale nezbytně nutné sanovat základy obou pavilonů, protože kvůli nestabilnímu podloží stávající konstrukce praská a sedá si. Právě bezpečnost je pro město zásadní. Proto v září 2023 došlo k omezení užívání části zázemí tělocvičny,“ vysvětlil starosta Loun Milan Rychtařík (ANO). V pavilonu TV bude v 1. NP zřízeno sociální zázemí a šatny pro žáky školy i sportovní kluby, a dokonce regenerační místnost s vířivkou. Ve 2. NP sociální zázemí, 3 učebny školy a 2 místnosti jako zázemí pro sportovní kluby. Pro bezbariérový přístup do 2. NP bude instalován výtah. V pavilonu dílen bude v 1. NP zřízeno sociální zázemí pro žáky a dvě učebny a ve 2. NP rovněž dvě učebny a sociální zázemí, pro bezbariérový přístup do 2. NP bude instalován výtah. Po obří investici do ZŠ Prokopa Holého tak i v případě ZŠ Přemyslovců půjde o velký projekt, jehož výsledkem bude bezpečnější prostředí žáků, sportovců i vyšší kapacita.

Revitalizace sídliště Pod kasárnami II. – před zahájením

Téměř tisícovka spoluobčanů žijících na východním sídlišti pod kasárnami se už brzy dočká 2. fáze revitalizace okolí svých domovů a navýšení počtu parkovacích míst. Nový povrch vozovky, nové chodníky, parkovací stání, ale i stromy, záhonky, zeleň, mobiliář a veřejné osvětlení se chystá v lokalitě ohraničené ul. 28. října, Čs. armády, Josefa Schovánka a Karla Aksamita. Město Louny do této rekonstrukce investuje 30 milionů korun. Akce navazuje na 1. fázi, která je úspěšně hotová. Následovat bude ještě 3. etapa. Celkem město Louny do této obydlené čtvrti investuje 90 milionů korun.

Azylový dům – před zahájením

Chátrající a roky nevyužívaný objekt Českých drah u vlakového nádraží dostane nový život. Město Louny mu jej vdechne nejprve opravami a rekonstrukcí. Poté bude dům obydlen. Budovu získalo město do majetku nákupem od Českých drah v lednu 2021. Pro stanovení konkrétního využití objektu, způsobu následného provozování byla v roce 2023 jmenována pracovní skupina. Objekt bude po rekonstrukci sloužit pro sociální účely, zbudovány zde budou sociální byty pro potřebné.

Zdroj: Městský úřad Louny

