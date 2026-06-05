Louny třídí: nově také na Facebooku, Instagramu a TikToku

Cílem projektu testovacího provozu sběru bioodpadu je snížit množství směsného komunálního odpadu a usnadnit obyvatelům třídění biologicky rozložitelného odpadu. Analýza obsahu komunálního odpadu totiž ukazuje, že v Lounech lze ještě asi 60% odpadu dále vytřídit a bioodpad tvoří téměř 16% z objemu komunálního odpadu.
Nově spuštěné sociální sítě mají za úkol přiblížit problematiku třídění odpadů všem generacím občanů Loun. Město přitom nadále využívá i aplikaci MUNIPOLIS – zde všichni uživatelé najdou průběžně informace k testovacímu provozu třídění bioodpadu pod novou dlaždicí BIO ODPADY a samozřejmě také stránku www.lounytridi.cz
Mottem projektu třídění bioodpadu v Lounech nadále zůstává „Bioodpad není odpad, ale cenná surovina – jeho tříděním šetříme přírodu i náklady na nakládání s odpady. Děkujeme Vám, že třídíte!“
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Zdroj: Město Louny
Kontakt:
Pavla Kutlu
tisková mluvčí, Město Louny
E-mail: p.kutlu@mulouny.cz