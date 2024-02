Lovci znaků přibližují interaktivní formou písmo i komunikaci od jejich prvopočátku. Vezměte děti a pojďte jim ukázat, co je telegraf či světlotisk nebo si pokecat s robotem Blablátorem

Víte, jaký je největší objev lidstva? Přeci písmo! Svět znaků, symbolů a šifer připutoval v rámci půlroční výstavy z DEPO2015 do Holešovické tržnice, tak pojďte lovit s námi, a to až do konce srpna 2024.

Škola hrou

Exponáty založené především na světelném designu jsou autorskými počiny expozičního týmu DEPO2015 v kooperaci s umělci INITI, Vítem Truncem, Janem Jáchimem, Multilabem Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara či plzeňským výtvarníkem Pavlem Liškou. Ten stojí také za celkovou scénografií expozice. Výstavu propojuje linka pátrání po tajné zprávě zašifrované do nečitelných znaků na knižní záložce, kterou zvládne rozluštit jen ten nejlepší lovec.

„Ačkoli je výstava zaměřena zejména na děti, ani jejich dospělý doprovod se nebude nudit, protože Lovci znaků nabízejí řadu interaktivních prvků, které jsou myslím zábavné v jakémkoli věku. Osobně jsem moc rád, že Holešovická tržnice hostí po Plzni a Bratislavě výstavu, která nabízí možnost interaktivního doplnění klasické školní výuky, kdy se děti mají možnost dozvědět hravou formou jak o historii písma samotného, tak o jeho vývoji a uplatnění v současném grafickém designu a celkově reklamním světě. Je důležité zařadit do výuky dětí moderní prvky, které je seznamují s reálným světem, kdy se například dozvědí, co je reklamní smog, který nás obklopuje skoro na každém kroku,“ komentuje výstavu Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Od stop v písku přes psací stroj po šibenici a Blablátor

Jak se písmo vyvíjelo, než jsme se jím začali běžně dorozumívat? Jaké stopy může zanechat a jak si můžeme s písmenky a slovy hrát? Na všechno odpoví originální formou výstava Lovci znaků, která nabídne stanoviště jako telegraf, světlotisk, stopy v písku, psací stroj, šibenici, slovní fotbal nebo roztomilé popovídání s robotem Blablátorem.

"Výstavu Lovci znaků jsem viděl před více než rokem v plzeňském DEPO2015 a zaujala mě natolik, že jsem se okamžitě začal zabývat možností jejího představení v Praze. Chceme v Tržnici nabízet program, který přináší speciální zážitek, možnost objevovat a něco si ozkoušet. To platí v tomto případě jak pro obsah výstavy, tak i pro jejího původce – plzeňské DEPO2015 je vyhlášeno originalitou, zábavností a vysokou výtvarnou úrovní jeho výstavních projektů. A protože zdaleka ne všichni Pražané za nimi cestují do Plzně, rozhodli jsme se přivézt kus Plzně do Prahy,“ doplňuje Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice.

Doporučená délka rezervace času pro výstavu: 1,5 hodiny

Vstupenky budou v prodeji pouze na místě v Hale 17!

Vstupné na výstavu Lovci znaků činí:

dítě 6-15 let: 140 Kč

dospělý: 190 Kč

skupiny 6-10 dětí: 100 Kč (v doprovodu dospělé osoby)

školní skupiny: 90 Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

senioři 65+: 140 Kč

ZTP: zdarma

