LOVESTREAM Festival oznamuje druhého hlavního vystupujícího

Nejstreamovanější DJ na Spotify vystoupí se svou „Monolith Show“ na starém letišti ve Vajnorech v Bratislavě na Lovestream Festivalu v neděli 9. srpna 2026.
David Guetta je producent, hudební průkopník a mezinárodní ikona. Má přes 80 milionů posluchačů měsíčně, 50 miliard streamů, 40 milionů prodaných alb po celém světě, 15 nominací na Grammy a 2 ceny Grammy. Guetta je nejstreamovanějším DJem na Spotify a pravidelně se umisťuje v Top 10, kde dosahuje 4. místa mezi nejposlouchanějšími umělci na světě na této platformě. Guetta spolupracoval s některými z největších světových hvězd, včetně Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira, OneRepublic, Teddy Swims, Kid Cudi, J Balvin, Raye a mnoha dalších.
Guetta, mistr kreativity napříč žánry, sklízí úspěch za úspěchem také se svým undergroundovým projektem Future Rave s Mortenem, který vystoupil na loňském festivalu Lovestream.
Spolu s britským zpěvákem Robbie Williamsem, který v sobotu vystoupí pro fanoušky, můžeme opět očekávat obrovskou dávku světové hudby, jak je na festivalu Lovestream zvykem.
Pátý ročník velmi oblíbeného festivalu Lovestream se bude konat od 7. do 9. srpna 2026 na Starém letišti ve Vajnorech v Bratislavě. Nenechte si ho ujít!
Vstupenky jsou v prodeji na www.lovestream.sk a www.ticketportal.sk.
Pouze do konce února můžete zakoupit vstupenku na neděli za speciální cenu 79 EUR a pro všechny zamilované zítra a pozítří, 13. a 14. února nabízíme možnost zakoupit vstupenky pro dva na neděli „Valentine's LOVE ticket“ za zvýhodněnou cenu 139 EUR.
Zdroj: Lovestream Festival
