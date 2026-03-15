Lucid podrobně představuje chystanou platformu Midsize a oznamuje nové zdroje pravidelných příjmů jako základ promyšlené cesty k ziskovému škálování

- Vícerovinná strategie k dosažení ziskovosti zahrnuje rozšíření zdrojů příjmů ze softwaru a mobility, škálování výroby, důsledné alokace kapitálu a výrazné snížení nákladů na materiál.
- Společnost odhalila klíčové technické a strategické detaily připravované platformy vozů střední velikosti (Midsize) která nabízí špičkové funkce ve svém segmentu spolu s vyšší efektivitou výroby a nižšími náklady.
- Platforma zahrnuje tři modely, prvními dvěma jsou Lucid Cosmos a Lucid Earth.
- Značka vyzdvihla pokročilá jednání se společností Uber stran finalizace dohody o nasazení vozidel střední třídy (midsize) Lucid v rozsahu podobném programu robotaxi Gravity; v plánu je rozsah postupně navyšovat.
- Představil se Lunar – speciálně vyvinutý koncept robotaxi na bázi platformy Midsize.
- Nová pohonná jednotka Atlas posiluje vedoucí postavení společnosti Lucid v oblasti efektivity a zároveň snižuje náklady.
Společnost Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobce nejmodernějších softwarově definovaných vozidel a technologií na světě, dnes představila komplexní finanční a produktovou strategii zaměřenou na rozšíření svých obchodních aktivit, urychlení cesty k ziskovosti s kladným volným cash flow a posílení technologického prvenství v prémiových segmentech globálního automobilového trhu s vyššími objemy prodeje.
Na dni investorů společnosti Lucid v New Yorku představila firma klíčové technické a strategické prvky své připravované Midsize platformy a odhalila elektrickou pohonnou jednotku nové generace s názvem Atlas. Společnost Lucid zároveň předběžně představila plánované inovace softwaru a technologií, včetně palubního asistenta s umělou inteligencí a svého plánu rozvoje autonomního řízení, a potvrdila svou strategii ziskovosti v oblasti softwaru a služeb v souvislosti s rozšiřováním svých aktivit.
Mimoto společnost zdůraznila další prohlubování svého strategického partnerství s platformou Uber, v jehož rámci obě firmy nyní finalizují dohodu o nasazení vozidel platformy Lucid Midsize, a to v rozsahu srovnatelném s programem robotaxi Gravity, který by se měl navíc v průběhu času dále zvyšovat.
Všechna tato oznámení představují zásadní vývoj pro společnost Lucid, která díky svému technologickému prvenství a radikálnímu přístupu k efektivitě posiluje realizaci svých plánů v nejbližší budoucnosti a urychluje svou cestu k ziskovosti a generování volných peněžních toků.
„Společnost Lucid již prokázala své schopnosti skrze své technologické a produktové prvenství," uvedl prozatímní generální ředitel společnosti Lucid Marc Winterhoff. „Dnes zachováváme produktovou a technologickou DNA společnosti Lucid stejnou jako byla vždy a současně uplatňujeme větší měřítko, kapitálovou efektivitu a nákladovou disciplínu, které nám umožňují výrazně snížit náklady a vybudovat úspěšný podnik s jasnou a věrohodnou cestou k ziskovosti a volnému cash flow stavící na tom, co právě uskutečňujeme, i na tom, co vyvíjíme pro budoucnost."
„Společnost Lucid vnímáme jako klíčového strategického partnera při dalším rapidním nasazování autonomních vozidel po celém světě," uvedl generální ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi. „Díky bezkonkurenční efektivitě společnosti Lucid, architektuře jejích vozidel připravené na autonomní provoz a zákaznicky orientovanému přístupu věříme, že společně dokážeme zajistit autonomní mobilitu v globálním měřítku."
Společnost Lucid dále představila Lunar – speciálně vyvinutý koncept dvoumístného robotaxi založený na platformě Midsize, jehož cílem je maximalizovat efektivitu, využití a provozní ekonomiku po celou dobu životnosti vozidla. Ačkoli se Lunar zatím nachází ve fázi konceptu, poukazuje na potenciál platformy Midsize pro podporu budoucích autonomních a komerčních aplikací.
Hlavní body cesty k ziskovosti: Základem je realizace v krátkodobém měřítku a škálovatelný růst
Jak společnost Lucid zdůraznila na prezentaci, její strategie je založena na realizaci v nejbližší budoucnosti. V roce 2026 se společnost zaměří na další škálování modelu Lucid Gravity, rozšíření globálního obchodního dosahu, zdokonalení softwarové nabídky a služeb, urychlení iniciativ zaměřených na snížení materiálových nákladů a zvýšení efektivity výroby, to vše při zachování přísné disciplíny v alokaci kapitálu. Cílem je zkrátit cestu k dosažení kladného volného cash flow.
Společnost dále nastínila klíčové faktory, na nichž je tento přechod založen: i) škálovatelnost platformy Midsize, která výrazně rozšíří potenciální trh a umožní lepší absorpci fixních nákladů; ii) radikální zvýšení efektivity v oblasti vývoje a výroby s cílem snížit náklady na materiál, včetně baterií, mzdových nákladů a kapitálové náročnosti; iii) diverzifikace příjmů, včetně softwaru, služeb, licencování platformy, partnerství v oblasti robotaxi a autonomního řízení; a iv) kapitálově efektivní partnerství, zejména v oblasti robotaxi a licencování platformy.
„Technologické postavení společnosti Lucid je nyní plně kompatibilní s obchodním modelem navrženým pro masové rozšíření," uvedl finanční ředitel společnosti Lucid Taoufiq Boussaid. „Zatímco platforma Midsize zásadně zlepšuje ekonomiku jednotlivých vozů ve střednědobém horizontu, krátkodobý pokrok je založen na rozšíření výroby modelu Gravity, disciplinovaném využívání kapitálu a diverzifikovaných zdrojích příjmů, které urychlují naši cestu k udržitelné ziskovosti a kladnému volnému cash flow."
Modely Lucid Cosmos a Lucid Earth rozšiřují filozofii „Compromise Nothing" (Žádné kompromisy) do prémiových segmentů s velkým objemem prodeje
Novou platformu Midsize vyvinula společnost Lucid zcela od základu s cílem nabídnout vozidla na špičce svého segmentu za dostupnější cenu, začínající pod 50 000 dolarů, a zároveň zachovat dojezd, účinnost, výkon a potěšení z jízdy, které jsou pro značku Lucid charakteristické.
Lucid Cosmos je SUV určené pro zákazníky, kteří hledají výjimečnou účinnost, výjimečný prostor a výjimečný výkon. SUV Lucid Earth pak rozvíjí dynamiku jízdy a účinnost typickou pro společnost Lucid do podoby produktu, který osloví řidiče s ještě dobrodružnějším duchem. Více informací o třetím modelu platformy uvolní společnost Lucid později.
„U modelů Midsize jsme neslevovali z toho, co činí vozidla Lucid výjimečnými; přizpůsobili jsme pouze měřítko," uvedl výkonný viceprezident společnosti Lucid pro design a značku Derek Jenkins. „Tato vozidla přinášejí nezaměnitelný design a jízdní vlastnosti značky Lucid a zároveň využívají radikálně jednodušší a efektivnější přístup k výrobě a nákladům."
Platforma Midsize udržuje vedoucí pozici v účinnosti a snižuje náklady
Společnost Lucid dále zdůraznila, že hlavním charakteristickým rysem značky zůstává účinnost, a to nejen jako přínos pro zákazníky, ale také jako strukturální obchodní výhoda. Celosvětově špičková účinnost umožňuje dosáhnout požadovaného dojezdu s výrazně menšími bateriovými moduly, což představuje zásadní výhodu, jelikož tyto moduly tvoří přibližně 30–40 % nákladů na elektromobil.
„Naše prvenství v oblasti účinnosti se u platformy Midsize přímo promítá do vedoucí pozice v nákladové efektivitě," uvedl senior viceprezident společnosti Lucid pro technologie a software Emad Dlala. „Menší baterie, méně dílů a těsnější integrace znamenají nižší náklady, lepší výkon a vynikající zákaznickou zkušenost – vše naráz, bez čekání."
Srdcem platformy Midsize je Atlas, zcela nová elektrická pohonná jednotka z dílny společnosti Lucid. Ten díky menšímu, lehčímu a jednoduššímu designu s identickými předními a zadními kryty a úchyty pro lepší škálovatelnost výroby a nákladovou efektivitu posouvá integrovaný přístup společnosti Lucid k efektivitě na další úroveň.
Společnost Lucid dále představila svou radikálně zjednodušenou filozofii „designu s ohledem na výrobu". Příkladem může být odstranění tradičních lišt na dveřích, které snižuje počet dílů, časovou náročnost montáže i náklady a zároveň vytváří čistší a elegantnější design exteriéru.
„Navržením celého vozidla jako jediného integrovaného systému zvedla společnost Lucid laťku pro elektromobily jako takové," uvedl Winterhoff. „V případě platformy Midsize přináší tento přístup špičkové produkty ve své třídě a zároveň škálovatelný, ziskový obchodní model, díky kterému jsou naše vozidla schopna konkurovat spalovacím motorům a v širokém měřítku je porážet."
O Lucid Group
Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) je technologická společnost, která prostřednictvím inovací přináší výjimečné zážitky v oblasti mobility a posouvá svět vpřed. Společnost staví na vlastní technologii a softwarově definovaných architekturách vozidel a její řada oceněných vozidel přináší přístup „Compromise Nothing™" do prémiových segmentů globálního automobilového trhu. Společnost Lucid navrhuje a vyvíjí své produkty interně a vyrábí je ve svých vertikálně integrovaných závodech v Arizoně a Saúdské Arábii, což umožňuje neustálé inovace jak v konstrukci vozidel, tak u softwaru a pokročilých asistenčních systémů pro řidiče a funkcí pro autonomní jízdu.
