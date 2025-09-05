Lucid spojuje síly s nominanty na Oscara Timothéem Chalametem a režisérem Jamesem Mangoldem v nové vzrušující kampani značky

Newark (Kalifornie) 5. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dnes má premiéru nová kampaň Lucid Gravity, první z víceletého partnerství se Chalametem jako globálním ambasadorem značky

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), výrobce nejmodernějších elektrických vozidel na světě, představil svou nejnovější kreativní kampaň "Rozjeto" s novým příběhem značky plným adrenalinu, v němž vystupuje oceněný herec Timothée Chalamet. Příběh, který režíroval renomovaný filmař James Mangold z produkční společnosti Minted Content a ve kterém se objevuje také kaskadérský tým z Mangoldova kasovního trháku Le Mans' 66 z roku 2019, představuje bezkonkurenční schopnosti plně elektrického vozu Lucid Gravity.

Nová kampaň pro Lucid Gravity znamená začátek víceletého partnerství značky s Chalametem a je k vidění ve formátu třicetisekundového, šedesátisekundového a prodlouženého dvouminutového režisérského sestřihu. Jako vůbec první globální ambasador značky se Chalamet objeví v nadcházejících kampaních, kreativním obsahu a dalších projektech.

Příběh značky sleduje cestu Chalameta v roli ženicha a jeho nové nevěsty, kterou ztvárnila Larsen Thompsonová, kteří se vydávají na misi „poznat svět". Když se jim na prašné pouštní silnici porouchá motocykl, dvojice se vplíží do jednoho odlehlého vládního zařízení, zmocní se tajného supersportovního vozu a vydá se směrem k obzoru. Kampaň představuje Lucid Gravity nejen jako vozidlo, ale i jako zázračný objev – auto s tak bezprecedentní kombinací prostoru, rychlosti a dojezdu, že jediné vysvětlení je, že není z tohoto světa.

Dvouminutový režisérský sestřih spojuje společnou vizi Mangolda a Lucidu, kteří posouvají hranice tradičních partnerství, aby vytvořili vizuální zážitek, který inspiruje a oslavuje inovace. Jako doplněk k oceněným talentovaným pracovníkům před kamerou i za ní spojuje příběh společnosti Lucid vozidlo s bezkonkurenční všestranností s kaskadérskou jízdou známého profesionálního řidiče Tannera Fousta. Součástí příběhu je také unikátní aranžmá skladby „Burning" od Yeah Yeah Yeahs.

„Tato kampaň představuje pro Lucid vzrušující krok do nové éry vyprávění příběhů," řekl Akerho „AK" Oghoghomeh, první náměstek ředitele pro marketing ve společnosti Lucid Motors. „Spojení Timothéea a Jamese nám poskytlo neuvěřitelnou příležitost prozkoumat, jak může filmové umění vdechnout život modelu Lucid Gravity. Jamesova vize zachycuje jeho všestrannost, výkon a ovladatelnost způsoby, jež lidi vybízí k tomu, aby značku vnímali jinak – prostřednictvím příběhu, nikoli pouze specifikací."

Lucid Gravity také zaujímá významné místo v reklamě, kde je zdůrazněno, že se jedná o plně elektrické SUV, které nabízí bezprecedentní kombinaci všestrannosti, výkonu, designu a netušených schopností. Lucid Gravity má všestrannost sofistikovaného třířadého SUV, výkon sportovního vozu a dojezd, který umožňuje přepravit až sedm cestujících a jejich zavazadla prakticky kamkoli.(1) To z něj dělá ideálního společníka na cesty pro ty, kdo chtějí objevovat svět.

Chalamet byl nominován na dvě ceny Akademie a nedávno získal svou první cenu americké odborové organizace zastupující herce Screen Actors Guild Award za ztvárnění Boba Dylana ve filmu Bob Dylan: Úplně neznámý z roku 2024, který režíroval Mangold. Později v tomto roce si zahraje v filmu Marty Supreme, který režíruje Josh Safdie, a příští rok se objeví ve filmu Dune: Part Three, jejž režíruje Denis Villeneuve.

O společnosti Lucid Group

Lucid (NASDAQ: LCID) je technologická společnost se sídlem v Silicon Valley, která se zaměřuje na výrobu nejmodernějších elektromobilů na světě. Oceněný model Lucid Air a nový model Lucid Gravity nabízejí špičkový výkon, vysoce vyspělý design, prostorný interiér a bezkonkurenční energetickou účinnost. Lucid montuje oba modely ve své moderní, vertikálně integrované továrně v Arizoně. Díky špičkové technologii a inovacím posouvá Lucid nejmodernější technologii elektromobilů ve prospěch všech.

1 Odhadovaný dojezd modelu Lucid Gravity Grand Touring podle EPA (Agentury pro ochranu životního prostředí) při vybavení předními a zadními koly o velikosti 20 a 21 palců a konfiguraci jako trojřadé sedmimístné vozidlo je 437 mil. Dojezd a výkon baterie se mohou měnit v závislosti na teplotě, stylu jízdy, nabíjení a stavu baterie, a skutečné výsledky se mohou lišit.

