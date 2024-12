Luka Dončić zakládá Nadaci Luky Dončiće, která se věnuje zlepšování mládežnického sportu

Dončićem vedená Rada pro mládežnický sport, která sdružuje vedoucí představitele s cílem změnit prostředí mládežnického sportu

Rozehrávač Dallas Mavericks, kapitán slovinské mužské reprezentace a filantrop Luka Dončić v sobotu 21. prosince na Světový den basketbalu oficiálně založí Luka Dončić Foundation (Nadaci Luky Dončiće). Nadace se zaměří na to, aby sportování mládeže bylo radostnou a obohacující silou v životech dětí na celém světě.

Jako člověk, který na vlastní kůži poznal, jak velký vliv může mít sport na dětství, Dončić usiluje s nadšením o to, aby i budoucí generace měly stejné příležitosti zažít radost a proměňující sílu sportu.

V předstihu před zahájením této akce si nadace nechala vypracovat komplexní studii o mládežnickém basketbalu ve Spojených státech a v Evropě (konkrétně na Balkáně) – na dvou místech, kde vyrostli jedni z nejlepších basketbalistů na světě. Studie vytipovala jedinečné silné stránky basketbalových systémů v obou regionech, zároveň však zjistila, že se ze hry vytrácí radost, tvořivost a objevování. Podle American Academy of Pediatrics mladí sportovci opouštějí sportovní hřiště znepokojivým tempem, přičemž 70 % z nich končí se sportem do 13 let. V reakci na tuto krizi zavádí Nadace Luky Dončiće „Úplný přístup k obroučkám" – plán odvážných řešení pro transformaci mládežnického basketbalu tak, aby byl dostupný, zábavný a zaměřený na pozitivní rozvoj dětí.

„Basketbal je radostí mého života od prvního dne. I dnes cítím totéž jako v mládí. Když jsem na hřišti a bavím se, mám pocit, že se na mě míč usmívá," řekl Dončić. „Chci, aby mladí lidé na celém světě měli stejnou šanci zažít tu radost. Sport by měl být místem, kde se děti mohou bezpečně učit, růst, smát se, dělat chyby a nakonec se prostě bavit – proto zakládám tuto nadaci a dávám dohromady úžasný tým, který bude naši práci řídit."

Veškeré výsledky studie a podrobnosti o „Úplném přístupu k obroučkám" budou k dispozici ve zprávě „Z nitra mládežnického basketbalu", která bude oficiálně zveřejněna 21. prosince na adrese lukadoncicfoundation.org. Zpráva, která vychází z rozhovorů s basketbalovými inovátory, rozsáhlých pohovorů s hráči, trenéry a rodiči, z odpovědí v průzkumech mínění a z přímých návštěv basketbalových kempů a tréninkových center, popisuje stav mládežnického basketbalu v USA a Evropě, včetně silných stránek, které stojí za to opakovat, a problémů, které by se měly řešit. Tato zpráva je pouze jedním ze základních podkladů, které určují vizi nadace podporovat pozitivní sportovní kulturu mládeže na celém světě.

Dončić zahájí činnost své nadace 21. prosince, kdy se v American Airlines Center v Dallasu utkají Mavericks s Clippers v rámci Světového dne basketbalu. Jako Dončićovi hosté se zápasu zúčastní 750 dětí z okolí Dallasu, které budou zastupovat spolky jako Boys and Girls Clubs of Greater Dallas and Greater Tarrant County, Big Brothers Big Sisters Lone Star, Girl Scouts Northeast Texas, Tackle Tomorrow, Positive Coaching Alliance a Dallas Independent School District. Všichni přítomní fanoušci budou seznámeni s nadací a vyzváni, aby se připojili k jejímu poslání.

Pomáhat radami při práci nadace bude Rada vedoucích představitelů sportu mládeže. Ta je složena z osobností a podporovatelů sportu, včetně současných a bývalých profesionálních sportovců, uznávaných trenérů a dalších osobností, které usilují o pozitivní změny v oblasti sportování mládeže na celém světě. Tito lidé budou společně s nadací prosazovat holistický přístup ke sportovnímu tréninku mládeže, propagovat „Úplný přístup k obroučkám" v celé basketbalové komunitě i mimo ni a vést vytipování pilotních programů pro zavádění a ověřování těchto myšlenek.

Do první skupiny členů Rady pro mládežnický sport patří:

• Stephen Curry, obránce Golden State Warriors a generální ředitel společnosti Thirty Ink.

• Bill Duffy, hlavní partner, vedoucí basketbalového oddělení, WME

• Pau Gasol, ředitel Gasolovy nadace a Gasol16 Ventures, člen Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru a člen Naismithovy basketbalové síně slávy, ročník 23.

• Sabrina Ionescuová, rozehrávačka, New York Liberty, a zakladatelka nadace SI20 Foundation

• Igor Kokoškov, asistent trenéra, Atlanta Hawks, a bývalý hlavní trenér slovinské mužské reprezentace

• Steve Nash, zakladatel Nadace Steva Nashe a člen Naismithovy basketbalové síně slávy, ročník 18

• Dirk Nowitzki, podnikatel, filantrop a člen Naismithovy basketbalové síně slávy, ročník 23

• Tracy McGrady, podnikatel, filantrop, menšinový vlastník NFL a člen Naismithovy basketbalové síně slávy, ročník '17

„Jsem poctěn, že mohu patřit do Lukovy Rady pro vedení mládežnického sportu, protože jsme se rozhodli usilovat o pozitivní změny v mládežnickém sportu," řekl Curry. „Luka nadále uplatňuje svůj trvalý vliv na místní úrovni, stejně jako v celosvětovém měřítku pomáhá dětem a rodinám v nouzi od Dallasu po Slovinsko. Podobně jako moje nadace Eat. Learn. Play sdílíme hodnoty, jejichž cílem je pomáhat zlepšovat zdraví a pohodu dětí sportem a hrami. Společně budeme pomáhat vytvářet místa, kde mohou být děti aktivní, pohybovat se venku, využívat svou představivost a zapojovat se do mládežnického sportu."

„Lukova láska k basketbalu nemá sobě rovnou. Měl jsem to štěstí, že jsem ho viděl v této hře růst. Po celou dobu si vždy zachoval vizi a touhu pomáhat tomuto sportu růst a díky němu měnit lidi," řekl Duffy. „Tato zpráva odráží jeho vizi a sen a basketbalový svět je díky ní lepší."

„Jako profesionální sportovci máme jedinečnou příležitost významně ovlivňovat společnost. Já si velmi vážím Lukova odhodlání využít svého postavení k vedení mladých sportovců k tomu, aby brali sport jako mohutný nástroj osobního růstu a posílení budoucích generací," řekl Gasol. „Těším se, že se budu moci podělit o své zkušenosti, vyměnit si názory a přispět k této důležité misi po boku tak výjimečné skupiny vedoucích pracovníků."

„Jsem moc rád, že se mohu připojit k Radě vedoucích pracovníků v oblasti sportování mládeže po boku několika neuvěřitelných sportovců a příznivců sportu," řekl Ionescu. „S Lukou máme společnou lásku k basketbalu a k pomoci rozvoji tohoto sportu. Jsem rád, že mohu předat některé poznatky a zkušenosti, které jsem získal v rámci své nadace SI20, a přispět tak jeho nadaci. Díky tomu můžeme společně pracovat na tom, že pro budoucí generace zanecháme tuto hru lepší, než s jakou jsme se seznámili."

„Luka Dončić začal svou cestu jako basketbalový ,Mozart' – nesmírně talentovaný kluk ze Slovinska – a dnes je jedním z nejlepších basketbalistů na světě," řekl Kokoškov. „Jeho nápad využít platformu superhvězdy NBA ke sdílení svých zkušeností a znalostí s budoucími generacemi trenérů a hráčů je neuvěřitelný. Osobně jsem poctěn, že mohu být součástí tohoto projektu. Jsem si jist, že Rada pro sportovní vedení mládeže bude mít velký vliv na rozvoj basketbalu obecně a také na rozvoj mladých hráčů po celém světě."

„Jsem nadšený z toho, co Luka dělá, a jsem rád, že mohu pomoci," řekl Nash. „Vyčlenění prostředků je zásadní pro to, aby děti maximálně využily potenciál sportu. Basketbal je krásná hra, a když se vyučuje se skutečným záměrem a cílem, může být její učení silné a spojující. Nemohu se dočkat, až začnu spolupracovat s tak skvělou skupinou příznivců dětí."

„Byl jsem poctěn, že mě Luka požádal, abych se stal členem Rady pro sportovní vedení mládeže," řekl Nowitzki. „Je to iniciativa, která je důležitá nejen pro něj, ale také pro nás všechny, kdo milujeme basketbal. Je nezbytné, aby se náš sport stále rozvíjel a aby byl přístupný všem dětem. Basketbal je nejlepší týmová hra a já jsem velice rád, že mohu být součástí tohoto týmu, který bude pokračovat v rozvoji tohoto sportu pro budoucí generace."

„Je mi ctí připojit se k Radě mládeže Luky Dončiće a přispívat k tomu, aby se mládežnický sport stal lepším pro další generaci," řekl McGrady. „Sport hrál v mém životě klíčovou roli, naučil mě disciplíně, týmové práci a houževnatosti. To jsou hodnoty, které sahají daleko za hranice této hry. Doufám, že spoluprací s Lukou a Radou pomohu vytvářet příležitosti, které mladým sportovcům poskytnou potřebné zdroje, správné vedení a podporu, aby mohli uspět na hřišti i mimo ně. Společně můžeme inspirovat a povznést další generaci, aby naplno rozvinula svůj potenciál."

V roce 2025 a v dalších letech bude Nadace Luky Dončiće spolupracovat se subjekty, jako je Mezinárodní basketbalová federace (FIBA), Národní basketbalová asociace (NBA), Slovinská basketbalová federace, Jordan Brand, Gatorade a dalšími v oblasti sportu, rozvoje mládeže, wellness a vzdělávání, aby vytipovala pilotní programy po celém světě, v nichž budou zavádět a ověřovat „Úplný přístup k obroučkám". Dončić osobně přispěje do své nadace částkou více než 2,5 milionu dolarů.

„Těší nás tato obsáhlá zpráva Nadace Luky Dončiće, která nabízí mezinárodní pohled na různé basketbalové ekosystémy," řekl Andreas Zagklis, generální sekretář FIBA. „Lukovo výjimečné odhodlání reprezentovat svou zemi je pro mladší hráče skvělým příkladem, který by měli následovat. Tento cenný výzkum doplňuje poslání FIBA, jejímž cílem je zvýšit popularitu basketbalu. Těšíme se na spolupráci a využití těchto informací, které pomohou inspirovat a vzdělávat další generace na hřišti i mimo ně."

„Nadace Luky Dončiće bude vytvářet mladým basketbalistům po celém světě příležitosti k rozvoji a řešit jedinečné problémy, kterým čelí, se stejným nasazením a vášní, s jakou chodí na palubovku," řekl Joe Dumars, výkonný viceprezident NBA a šéf basketbalového provozu. „Lukovo odhodlání podporovat globální rozvoj hry nejen pozvedne další generaci talentů, ale také bude sbližovat komunity a kultury prostřednictvím sjednocující síly basketbalu."

„Luka Dončić je více než talent jedné celé generace a kapitán svého národního týmu, je skutečným velvyslancem Slovinska po celém světě," řeklMatej Erjavec, prezident Slovinské basketbalové federace. „Skrze svou nadaci šíří pozitivní přístup na hřišti i mimo ně, ztělesňuje základní hodnoty basketbalu a vrací je komunitě, která podporuje jeho jedinečnou cestu. Jsme nesmírně hrdí na to, že ho v tomto úsilí můžeme podporovat."

„Luka je ztělesněním loga Jumpman," řeklaSusan Muldersová, zástupkyně ředitele společnosti Jordan Brand pro globální sportovní marketing. „Nejenže vyzařuje velikost na basketbalovém hřišti, ale má také silnou touhu ovlivňovat změny a inspirovat naději a možnosti každého, kdo se snaží dosáhnout svých snů. Jsme na Luku nesmírně hrdí a těší nás, že budeme společně pokračovat v celosvětovém rozvoji basketbalu a basketbalové kultury."

„Být sportovcem společnosti Gatorade neznamená jen být nejlepší ve sportu. Věříme, že každý sportovec by měl mít možnost sportovat, a naši partneři tyto hodnoty sdílejí," řekl Jeff Kearney, globální ředitel sportovního marketingu společnosti Gatorade. „Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit Luku a zahájení činnosti jeho nadace v jejich snaze dostat do hry další generaci, a nemůžeme se dočkat, jaký nepopiratelný vliv to bude mít na mladé sportovce po celém světě."

Více informací o založení Nadace Luky Dončiće, zprávě „Z nitra mládežnického basketbalu" a „Úplném přístupu k obroučkám" nebo o tom, jak se zapojit do činnosti nadace, najdete na lukadoncicfoundation.org a na Instagramu @lukadoncicfoundation.

###

Kontakt pro média: FGS Global, luka@fgsglobal.com